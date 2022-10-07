  • BIST 3.567,60
  • Altın 1011.617
  • Dolar 18.5542
  • Euro 18.0724
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKorkutan veriler: Yeni Covid-19 dalgası geliyor

Bilimsel araştırma: Arkadaş edinmek için 34 saat yeterli

» »
Bilim insanları, arkadaş edinme üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırmada, sağlam bir arkadaşlık kurmak için kaç saat sosyalleşme yapılması gerektiği vurgulandı.
Bilimsel araştırma: Arkadaş edinmek için 34 saat yeterli

İngiltere’de yapılan bir araştırma sağlam ve kalıcı dostluklar kurulmasının formülünü ortaya çıkardı.

Oxford Üniversitesi’nde görevli Ordinaryüs Profesör Robin Dunbar önderliğinde yapılan araştırmada 2 bin yetişkine arkadaşlıkları ile ilgili sorular soruldu. Ankete katılanların sonuçlarını değerlendiren bilim insanları sağlam ve yakın bir arkadaşlık kurmak için kişilerin birlikte 34 saat geçirmesinin yeterli olduğunu açıkladı.

Uzmanlar arkadaşlığın sağlam olması için bu 34 saatin 6 aylık bir süreç içine yayılmasının daha verimli olacağını da dile getirdi. Dunbar bireylerin hayatları boyunca 150 anlamlı ilişki kurabileceğine dikkat çekerken, “İnsanların 5 çok yakın arkadaşı, yaklaşık 15 iyi arkadaşı, 50 sosyalleştiği arkadaşı ve kabaca 150 tanıdığı olabilir” dedi.

Dunbar, “Arkadaşlık, psikolojik ve fiziksel sağlığımızı etkileyen en önemli faktörlerden biridir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nobel Tıp Ödülü İsveçli Svante Pääbo’nun: Neandertalin genetik kodunu çözdü06 Ekim 2022 Perşembe 13:55
  • Mevlit Kandili, yarın idrak edilecek06 Ekim 2022 Perşembe 12:11
  • “COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”06 Ekim 2022 Perşembe 09:34
  • Günlük burç yorumları (6 Ekim 2022)06 Ekim 2022 Perşembe 08:19
  • Green Card başvuru işlemleri başladı05 Ekim 2022 Çarşamba 18:34
  • En şanslı burçlar!05 Ekim 2022 Çarşamba 09:03
  • Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022)05 Ekim 2022 Çarşamba 08:39
  • Günlük burç yorumları (4 Ekim 2022)04 Ekim 2022 Salı 15:39
  • Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle “ölüm kalım mücadelesi” veriyor04 Ekim 2022 Salı 11:38
  • Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü04 Ekim 2022 Salı 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti