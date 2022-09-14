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Bilimsel araştırma: Aspirin, kanser hastaları için fayda sağlıyor

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Araştırmacılar, aspirin almanın kanser hastalarının hayatta kalma şansını artırabileceğini ve tümörlerin yayılmasını yavaşlatabileceğini söyledi.
Bilimsel araştırma: Aspirin, kanser hastaları için fayda sağlıyor

Galler’deki Cardiff Üniversitesi’nden bir ekip, aspirin almanın faydalarının, artan kanama riski gibi yan etkilerin neden olduğu sorunlardan daha ağır bastığını buldu.

Times’ın haberine göre, Royal Society’nin bir dergisi olan Open Biology’de yazan araştırmacılar, aspirin ve kanserle ilgili daha önceki çalışmaları gözden geçirdikleri bulgularını ortaya koydular.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Aspirin alan hastaların daha uzun süre hayatta kaldığına dair doğrudan kanıtların yanı sıra, etkiyi açıklayabilecek biyolojik mekanizmaların kanıtlarını buldular. Bunlar arasında “kanserle ilişkili inflamasyonda aspirinin azalması, anormal pıhtılaşma ve anormal kan damarı büyümesi ve hücresel onarımda artış” yer alıyor.

Araştırmacılar, aspirinin, çeşitli kanser türlerinde hayatta kalma şansını yaklaşık yüzde 20 artırabileceğini öne sürerken kanserin yayılmasında da yaklaşık üçte bir oranında bir azalma belirttiler.

Yine de, sonuçlar ve denemeler arasındaki fark önemli ölçüde değiştiği için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu da vurguladılar.

Sağlığınızla ilgili bir şeyler yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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