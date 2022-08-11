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Bilimsel araştırma: Basit kalp taramaları demans riskini saptayabilir

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Bir araştırmaya göre, basit kalp taramaları, on yıl içinde demans teşhisi konma riskinizi tahmin edebilir.
Bilimsel araştırma: Basit kalp taramaları demans riskini saptayabilir

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, sol kulakçıklarında anormallikleri olan yaşlıların, kalp sorunu belirtisi göstermeseler bile, hastalığa yakalanma olasılığının üçte bir daha yüksek olduğunu buldular.

Daily Mail’in haberine göre, normalde yalnızca kalp hastalığı veya kalp krizi şüphesi olan kişiler için kullanılan taramaların, kimin en yüksek bunama riski altında olduğunu belirlemeye yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

Sol kulakçık, oksijenli kanın beyin de dahil olmak üzere hayati organlara pompalanmasına yardımcı olur. Hazne arızalıysa, beyne giden kan akışını azaltabilir, bu da bunama riskini doğurur.

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5 BİNDEN FAZLA YETİŞKİN İNCELENDİ

Amerikan Kalp Derneği Dergisi’nde yayınlanan çalışma, 70’li yaşlardaki 5.000’den fazla Amerikalı yetişkin üzerinde yapıldı, başlangıçta hiçbirinin demans hastalığı yoktu.

Katılımcılar, beyin performanslarını ölçmek, bunama riskini aramak ve kalplerini tekrar kontrol etmek için 2011-2013, 2016-2017 ve 2018 ile 2019 yılları arasında çeşitli testlere tabi tutuldular.

Çalışma sonuçları, kulakçıkların kalbe kan pompalama yeteneğini etkileyen bir dizi bozukluğu tanımlamak için kullanılan bir terim olan atriyal kardiyopatinin varlığının artan bunama riski ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu buldu.

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