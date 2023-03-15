Bilimsel araştırma: Bu diyet kadınların ölüm riskini azaltıyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Akdeniz diyeti sayesinde kadınların erken ölüm oranı, neredeyse dörtte bir oranında azalıyor.

Avustralya’da 700 binden fazla kadın üzerinde yapılan araştırma, Akdeniz diyetini uygulayan kadınların ölme şansının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Tam tahıl, sebze, meyve, baklagil, kabuklu yemiş, balık ve zeytinyağı açısından zengin olan bu diyet, son yıllarda beyni güçlendirici ve kalbe yardımcı etkileri nedeniyle oldukça popüler.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden bir ekip, Heart dergisinde yayınlanan araştırma için, 2003 ile 2021 yılları arasında yayınlanan 16 çalışmanın verilerini birleştirdi.

YÜZDE 24 ORANINDA AZALTTI

Ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa’da yapılan araştırmalar, 18 yaş ve üstü yüzbinlerce kadından alınan verileri içeriyordu. Katılımcıların kardiyovasküler sağlıkları ortalama 12,5 yıl boyunca izlendi.

Sonuçlara göre, araştırmacılar, Akdeniz diyetine sıkı sıkıya bağlı kalmanın kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 24 oranında azalttığını buldu.

Ayrıca herhangi bir nedenle ölüm olasılığını da yüzde 23 oranında düşürdü. Koroner kalp hastalığı riski ve felç geçirme olasılıkları da yüzde 25 oranında daha düşük çıktı.

Araştırmacılar, bu diyetin neden özellikle kadınlar için faydalı olduğunun bilinmediğini söylerken çalışmada yer alan Dr. Sarah Zaman, “Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalık ve ölüm üzerindeki cinsiyete özgü etkisini açıklayan mekanizmalar belirsizliğini koruyor.” dedi.

Kardiyovasküler hastalıklar, dünyadaki tüm kadın ölümlerinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor.