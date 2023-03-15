  • BIST 5.121,57
  • Altın 1171.758
  • Dolar 18.9829
  • Euro 20.0952
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Bilimsel araştırma: Bu diyet kadınların ölüm riskini azaltıyor

» »
Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Akdeniz diyeti sayesinde kadınların erken ölüm oranı, neredeyse dörtte bir oranında azalıyor.
Bilimsel araştırma: Bu diyet kadınların ölüm riskini azaltıyor

Avustralya’da 700 binden fazla kadın üzerinde yapılan araştırma, Akdeniz diyetini uygulayan kadınların ölme şansının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Tam tahıl, sebze, meyve, baklagil, kabuklu yemiş, balık ve zeytinyağı açısından zengin olan bu diyet, son yıllarda beyni güçlendirici ve kalbe yardımcı etkileri nedeniyle oldukça popüler.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden bir ekip, Heart dergisinde yayınlanan araştırma için, 2003 ile 2021 yılları arasında yayınlanan 16 çalışmanın verilerini birleştirdi.

YÜZDE 24 ORANINDA AZALTTI

Ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa’da yapılan araştırmalar, 18 yaş ve üstü yüzbinlerce kadından alınan verileri içeriyordu. Katılımcıların kardiyovasküler sağlıkları ortalama 12,5 yıl boyunca izlendi.

Sonuçlara göre, araştırmacılar, Akdeniz diyetine sıkı sıkıya bağlı kalmanın kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 24 oranında azalttığını buldu.

Ayrıca herhangi bir nedenle ölüm olasılığını da yüzde 23 oranında düşürdü. Koroner kalp hastalığı riski ve felç geçirme olasılıkları da yüzde 25 oranında daha düşük çıktı.

Araştırmacılar, bu diyetin neden özellikle kadınlar için faydalı olduğunun bilinmediğini söylerken çalışmada yer alan Dr. Sarah Zaman, “Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalık ve ölüm üzerindeki cinsiyete özgü etkisini açıklayan mekanizmalar belirsizliğini koruyor.” dedi.

Kardiyovasküler hastalıklar, dünyadaki tüm kadın ölümlerinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaliteli uyku için sakınmanız gereken beş hata14 Mart 2023 Salı 21:12
  • Geceleri 6 saatten az uyumak, aşıların etkisini azaltıyor14 Mart 2023 Salı 20:10
  • Baharda kalbinize dikkat!14 Mart 2023 Salı 12:29
  • Pfizer, kanser ilacı üreticisi Seagen’i 43 milyar dolara satın aldı13 Mart 2023 Pazartesi 21:18
  • DSÖ: Sodyum alım miktarını azaltmanın hayat kurtarıcı etkisi bulunuyor13 Mart 2023 Pazartesi 18:36
  • Japonya'da COVID-19'a karşı maske kullanımı kişisel tercihe bırakılıyor13 Mart 2023 Pazartesi 14:53
  • Yemek yemeyi hatta gülmeyi dahi zorlaştırabiliyor11 Mart 2023 Cumartesi 19:59
  • Covid-19, 3. yılında da ‘küresel acil durum’11 Mart 2023 Cumartesi 18:08
  • BM’den korkutan kolera açıklaması11 Mart 2023 Cumartesi 17:31
  • Hollanda tüm Covid-19 tedbirlerini yürürlükten kaldırdı11 Mart 2023 Cumartesi 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti