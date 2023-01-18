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Bilimsel araştırma: Bu dört faktöre dikkat etmek demans riskini azaltıyor

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Yeni bir çalışmaya göre, demans riskini azaltabilecek yaşam tarzı değişiklikleriyle yüzbinlerce bunama vakasının önüne geçilebilir.
Bilimsel araştırma: Bu dört faktöre dikkat etmek demans riskini azaltıyor

İngiltere’deki Alzheimer’s Research UK’den alınan verilere göre, insanların yalnızca üçte biri bunamayı uzak tutmak için bir şey yapamayacağını düşünürken her 50 kişiden sadece biri de hastalığı savuşturmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Ancak Daily Mail’in haberine göre ise, uzmanlar, bazı değişiklikler ile bunamadan kaçınabilmenin bazı yolları olduğunu belirtiyor.

30’lu ve 40’lı yaşlarda işitme testleri gibi basit adımların bunama oranlarını düşürmeye yardımcı olabileceğini öne süren uzmanlar, her gece yedi saat uyku, az içki ve daha fazla egzersizin bunama riskini %40’a kadar azaltabileceğini kaydetti.

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 900.000 ve ABD’de 7 milyon kişi, hafızayı, düşünmeyi ve bilişi etkileyen çeşitli beyin hastalıkları için kullanılan bir terim olan demansa sahip.

İŞİTME DUYUSU ÖNEMLİ

2020’de Lancet Komisyonu, obezite, tip 2 diyabet, fiziksel hareketsizlik, aşırı alkol alımı ve sigara içme dahil olmak üzere 12 değiştirilebilir risk faktörünü hedefleyerek vakaların yüzde 40’a varan oranda önlenebileceği veya geciktirilebileceği sonucuna vardı.

2050’ye kadar vakaların yüzde 75 oranında artması beklenirken, 2.000’den fazla kişinin katıldığı bir anket, halkın yalnızca yüzde ikisinin riskleri olabildiğince azaltmak için gerekli adımları attığını ortaya koydu.

Örneğin işitme kaybı; sosyal izolasyon, depresyon, fiziksel hareketsizlik/obezite ve düşmelerden kaynaklanan beyin yaralanmaları dahil olmak üzere beş değiştirilebilir risk faktörü ile ilişkilendiriliyor.

Önceki araştırmalar, işitme cihazı kullanıcılarının, kullanmayanlara göre yüzde 50 daha düşük hafif bilişsel riske sahip olduğunu ortaya koyarken bir başka araştırma, hafif bilişsel bozukluktan bunamaya ilerlemeyi yüzde 27 oranında azaltabileceklerini gösterdi.

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