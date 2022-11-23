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Bilimsel araştırma: Bunları her gün tüketmek Alzheimer riskini düşürüyor

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Yapılan bir araştırma, kahvaltıda bir fincan çay, öğle yemeğinde ıspanak salatası ve akşam yemeğinde bir kadeh kırmızı şarap tüketmenin bunama riskini azaltabileceğini buldu.
Bilimsel araştırma: Bunları her gün tüketmek Alzheimer riskini düşürüyor

ABD’nin Chicago kentinde yer alan Rush Tıp Merkezi’nden bilim insanları, antioksidan flavanoller (çeşitli sağlık yararları olan bitki bileşikleri) içeren yiyecek veya içecekleri daha fazla tüketen kişilerin bilişsel gerileme oranının daha yavaş olduğunu söylüyor.

Daily Mail’in haberine göre, yedi yıl süren araştırma için bunama hastalığı olmayan ve ortalama 81 yaşında olan 961 kişi incelendi.

Katılımcılar her yıl belirli yiyecekleri ne sıklıkta yediklerine dair bir anket doldurdular ve kelime listeleriyle sayıları hatırlama ve onları doğru sıraya koyma dahil olmak üzere bilişsel ve hafıza testlerini tamamladılar.

Daha sonra diyetlerinde bulunan flavanol miktarına göre beş eşit gruba ayrıldılar. Ortalama olarak, katılımcılar günde yaklaşık 10 miligram flavanol aldı.

En düşük grup günde yaklaşık 5 mg alırken, en yüksek grup günde ortalama 15 mg tüketti. Bu da bir tabak koyu yapraklı yeşillik veya üç ila dört fincan çaya eşdeğer oluyor.

Bilişsel gerilemeyi ölçmek için araştırmacılar, 19 farklı test içeren bir puan sistemi kullandılar. Analizler, flavanol alımı en yüksek olan kişilerin, en düşük olanlara kıyasla bilişsel gerileme oranlarında yüzde 32’lik bir azalma olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma aynı zamanda flavanollerin çoğunu lahana, fasulye, çay, ıspanak ve brokoli gibi yiyeceklerden alanların bilişsel gerilemenin en yavaş oranına sahip olduğunu buldu. Ancak domates, elma, çay, şarap ve portakal tüketenler de fayda gördü.

Çalışmada yer alan Thomas Holland, “Çalışmamızın, belirli diyet seçimleri yapmanın daha yavaş bir bilişsel gerileme oranına yol açabileceğini göstermesi heyecan verici.”

“Daha fazla meyve ve sebze yemek ve daha fazla çay içmek kadar basit bir şey, insanların beyin sağlığını korumasının kolay bir yoludur.”

“Günün sonunda, insanların, özellikle de diyet söz konusu olduğunda, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlamak için asla çok erken veya çok geç olmadığını bilmeleri önemli” dedi.

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