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Bilimsel araştırma: Çocuklar yetişkinlerden daha zeki

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Yapılan bir araştırma, çocukların yetişkinlerden daha hızlı öğrendiğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Çocuklar yetişkinlerden daha zeki

ABD’deki Brown Üniversitesi’nden bilim insanları, yaptıkları araştırmada, bir görevi yapmayı öğrenirken 8 ila 11 yaş arası çocukların ve 18 ila 35 yaş arası yetişkinlerin beyinlerini görüntüledi.

Current Biology’de yayınlanan çalışma için araştırmacılar, öğrenme süreci sırasında beyindeki konsantrasyonunun yetişkinlerde ve çocuklarda nasıl değiştiğini incelemek istediler.

ÇOCUKLAR İÇİN DAHA FAZLA FIRSAT

Daily Mail’in haberine göre, öğrenme aşamasında çocukların GABA seviyelerinin (Gama-Aminobütrik asit) arttığı görüldü. Yeni bilgileri sağlamlaştırmaya yardımcı olduğu bilinen bu molekül, yetişkinlerde ise sabit seviyede kaldı.

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların ebeveynleri ve öğretmenleri, çocuklara yeni beceriler edinmeleri için daha fazla fırsat sağlamaya teşvik edeceğini umuyor çünkü bu becerileri daha genç yaşta kazanmaları daha kolay olacak.

Uzmanlara göre, daha fazla araştırma, okuma ve yazma gibi farklı öğrenme senaryoları, GABA seviyelerine, beynin ve işlevlerinin ne kadar hızlı olgunlaştığına yol gösterecek.

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