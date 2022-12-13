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Bilimsel araştırma: Çocuklara tablet vermek çok ciddi sonuçlar doğuruyor

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ABD'de yapılan bir araştırma, ağlayan bebeklerin dikkatini dağıtmak için tablet ya da akıllı telefon kullanımının uzun vadede çocuklara zarar verdiğini ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: Çocuklara tablet vermek çok ciddi sonuçlar doğuruyor

ABD’nin önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, son dönemde ebeveynler arasında yaygınlaşan bir alışkanlığın çocuklara büyük zarar verdiğini ortaya koydu.

Yaşları 3 ile 5 arasında değişen 422 çocuğun verilerini inceleyen bilim insanları düzenli olarak tablet ve akıllı telefon verilerek dikkati dağıtılan ve ağlaması engellenen çocuklarda uzun vadede daha ciddi sorunlar ortaya çıktığını tespit etti. Bilim insanları ağlayan ya da ağlamak üzere olan çocuklara verilen tabletlerin çocukların duygularını yaşama ve düzenlemeyi asla öğrenemediklerini açıkladı.

Ani duygu değişikliği, öfke nöbeti, hiperaktivite ve ebeveynlerini dinlememe gibi sorunları olan çocukları inceleyen bilim insanları, “Ebeveynleri daha düzenli olarak tablet ve akıllı telefon veren çocuklarda duygusal sinir krizi daha sık yaşanıyor ve özellikle erkek çocuklarında bu durum daha yüksek” açıklamasını yaptı. Bilim insanları ayrıca ekrana bakan çocukların olumsuz duygulardan uzaklaştığı ve kendi duygularına yabancılaştığını da tespit etti.

Bilim insanları çocukları sakinleştirmek için kitap verilmesini ya da çocuklara duygularına isim vermesini önerirken, “Çocuğunuzun duygusal değişikliğini fark ettiğinizde farklı yöntemler denemek gerek. İp atlayın, salıncakta sallayın, sarılın ya da müzik dinletin” dedi.

Araştırmayı yürüten Jenny Radesky, “Öfkelenen çocuğunuza mobil bir cihaz vermek ona bir yetenek öğretmez sadece çocuğun duygularını uzaklaştırır. Çocukluğun bu erken dönemlerinde duygularını tanıyamaması büyüdükçe daha çok zorlanmaları anlamına geliyor. Çocuklara elektronik cihaz vermek zararsız ve ev ahalisi için stres azaltan geçici bir yöntem olarak görülebilir fakat bu düzenli yapılırsa uzun vadede etkileri var” dedi.

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