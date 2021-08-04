Bilimsel araştırma: Çocuklarda da “uzun Covid” vakaları görüldü

İngiltere’nin saygın kurumlarından King’s College London’da yapılan bir araştırma, çocuklarda da “uzun Covid-19” vakalarının görüldüğünü ortaya koydu.

İngiltere’nin saygın kurumlarından King’s College London’da yapılan bir araştırma, çocuklarda da “uzun Covid-19” vakalarının görüldüğünü ortaya koydu.

Paylaşılan araştırmada yaşları 5 ile 17 arasında değişen 1734 çocuğun verilerinin incelendiği belirtilirken bu yaş grubundaki çocukların yüzde 4.4’ünde Covid-19 semptomlarının dört hafta ya da da uzun sürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan araştırmaya katılan çocukların yüzde 1.8’inde corona virüsü semptomlarının sekiz haftadan daha uzun sürdüğü de kayıtlara geçti.

Bu verileri yetişkinlerde görülen uzun Covid-19 vakalarıyla karşılaştıran uzmanlar yetişkinlerde uzun Covid-19 vakalarının daha çok olduğunu aktardı. Çocuklarda görülen uzun Covid-19 semptomları arasında baş ağrısı, halsizlik ve boğaz ağrısı başı çekiyor. Lancet Child and Adolescent Health’te yayınlanan araştırmayı yürüten Emma Duncan, “Araştırmamız az sayıda da olsa çocuklarda uzun Covid-19 vakalarının görüldüğünü ortaya koyuyor. Fakat çocuklar bir süre sonra sağlıklarına kavuşuyor” dedi.