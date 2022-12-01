Bilimsel araştırma: Çok televizyon izleyen çocuklarda kumar, uyuşturucu, alkol bağımlılığı riski artıyor

Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmada, günde 2 saatten fazla televizyon izleyen çocukların ileride kumar, sigara, uyuşturucu ve alkol alışkanlığı edinme olasılığının çok daha yüksek olduğu belirlendi.

Bilim insanları yürüttükleri araştırmada, doğumlarından 45 yaşına kadar 1000 kişinin gelişimini gözlemledi. Dünyada bu konuda yapılan en uzun süreli araştırmada, çok televizyon izleyen çocukların sigara bağımlısı olma ihtimalinin yüzde 20, kumar bağımlısı olma ihtimalininse yüzde 29 daha yüksek olduğu görüldü.

Akşamları iki saatten uzun süre televizyon başında kalan 5-15 yaş arası çocuklarda yetişkinlik çağında kötü alışkanlıklara daha sık rastlandığını kaydeden araştırmacılar, benzer birçok araştırmada da televizyonun çocuklar üzerindeki kötü etkilerinin ortaya konduğuna dikkat çekti.

PANDEMİ SORUNU DAHA DA BÜYÜTTÜ

ABD'de geçen ay yapılan bir araştırmada, çocukların ortalama olarak günde 4 saati televizyon izleyerek geçirdiği ve bunun çok büyük bir soruna işaret ettiği belirtilmişti. Birçok araştırmada da özellikle pandemi döneminde milyonlarca çocuğun televizyona bağımlı hale geldiği yönünde uyarılar yapılmıştı.

Araştırmacılar, sürekli televizyon ekranına bakmanın çocuklarda dikkat bozukluğuna yol açtığını ve televizyon bağımlılığın daha kötü alışkanlıkları kolaylaştırdığını vurguluyor. Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden önleyici tıp uzmanı Dr. Helena McAnally, “Bu araştırma, bazı kişiler için televizyon izlemenin madde bağımlılığı riskini artırdığını ortaya koyuyor. Yine de genetik faktörler, ailenin etkisi ve sosyal destek eksikliği de dikkate alınmalı” dedi.

Araştırmaya katılan Dr. Bob Hancox da, çocuklara yönelik ‘güvenli ekran' kampanyalarının artırılması çağrısı yaptı.

Önceki araştırmalarda da çok televizyon izleyen çocuklarda fiziksel aktivite eksikliği sonucu obezite gibi sorunlarla bilişsel duyu eksikliği gibi mental sıkıntıların daha sık görüldüğü vurgulanmıştı.