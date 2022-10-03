Bilimsel araştırma: Covid-19 aşısı olanlarda uzun Covid sendromu daha az

İsviçre'de yapılan bir araştırma Covid-19 aşısı olan bireylerin hastalanmaları durumunda bile sağlıklarına daha çabuk kavuştuğunu ortaya çıkardı.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen Covid-19 aşılarıyla ilgili bir araştırma, bu tür aşıların etkisini ortaya koydu.

5 Ağustos 2020 ile 25 Şubat 2022 arasında corona virüsü geçiren kişilerden elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, Covid-19 aşısı olan kişilerde “uzun Covid-19” olarak da bilinen sağlık sorununun daha az yaşandığını tespit etti. Corona virüsü geçiren kişilerde görülen ve hastalandıktan haftalar ve bazı durumlarda aylar sonra bile belirtilerin gösterildiği uzun Covid-19 sendromunu inceleyen uzmanların sonuçları yayınlandı.

Uzun Covid-19’un aşı olanlarda daha az görüldüğü belirtilirken, araştırmada orijinal Covid-19, Delta ve Omicron varyantları da incelendi. Farklı ülkelerden verileri bir araya getiren bilim insanları, corona virüsü aşısı olanlarda uzun Covid-19 sendromunun aşı olmayanlara göre daha az görüldüğünü açıkladı.