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Bilimsel araştırma: Covid-19’u hafif geçirenlerde bile kalp krizi riski yükseliyor

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2019 yılının son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili bir araştırma hastalığın endişe verici boyutlarını gözler önüne serdi.
Bilimsel araştırma: Covid-19’u hafif geçirenlerde bile kalp krizi riski yükseliyor

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili yapılan yeni bir araştırma hastalığı geçirenlerde ciddi sağlık sorunları oluşabileceğini ortaya koydu.

İngiltere’deki Londra Queen Mary Üniversitesi’nde görevli bilim insanları Mart 2020 ile Mart 2021 arasında 17.871’i Covid-19 geçirmiş 53.613 yetişkinin sağlık verilerini inceledi. Bilim insanları corona virüsünün uzun vadede kalp rahatsızlıklarına ve kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlere sebebiyet verdiğini açıkladı.

Hastalığı hafif geçirenlerde bir damat tıkanıklığı ve kalp krizine bağlı erken ölümlerde artış olabileceğine vurgu yapıldı.

Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan bireylerde hastalıktan bir yıl sonra kalp krizi geçirme riskinin 17.5 kat daha fazla olduğu da belirtildi. Covid-19 geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki kalp rahatsızlığı, inme, kalp yetmezliği ve damar tıkanıklığı gibi hastalıkların oranı incelendi.

Covid-19 geçirenlerin özellikle ilk 30 gün içinde bir kalp rahatsızlığına maruz kaldığı kayıtlara geçerken eğer kişi hastaneye kaldırılacak kadar kötü hastalanmışsa durumun boyutunun da değiştiği görüldü. Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan kişilerde kalp krizi riski 17.5 kat artarken, kalp rahatsızlığı teşhisi konulma riski de 21.5 kat artıyor. Araştırmada Covid-19 geçirenlerin yüzde 7.3’ü yaşamını yitirirken aynı süre zarfında Covid-19 bulaşmayan kişilerde ölüm oranı ise yüzde 0.2 olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanları, “Covid-19’u hafif geçirmek bile uzun vadede ölümcül kalp rahatsızlıklarına sebebiyet verebiliyor. Corona virüsüne bağlı kalp rahatsızlıkları kamu sağlığı için ciddi bir endişe kaynağı” dedi. Uzmanlar corona virüsü aşısı olunmasının hem hastalığın bulaşmasını önlemek hem de kalp krizi riskini azaltmak için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

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