Bilimsel araştırma: D vitamini eksikliği hamileler için düşük riski yaratıyor

Yeni yapılan bilimsel bir araştırmaya göre, D vitamini eksikliği kadınların düşük yapma riskini iki katına kadar artırabilir.

İngiltere’deki Ulusal Düşük Araştırma Merkezi’ndeki yapılan araştırmaya göre, hamile kalmadan önce takviye almak, hamileliği daha güvenli hale getirebilir.

Yapılan araştırmada, 7.600’den fazla kadının yer aldığı on çalışma incelendi. D vitamini seviyeleri ölçüldü ve ardından düşük oranlarıyla ilişkilendirildi.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, D vitamini eksikliği olan kadınların, seviyeleri sağlıklı bir aralıkta olanlara kıyasla, düşük yapma şansının neredeyse iki katına çıktığını buldu.

TAKVİYESİ KOLAY VE MÜMKÜN

Araştırma lideri Dr. Jennifer Tamblyn, “D vitamini güvenli ve düşük maliyetlidir, bu nedenle takviyeler harika bir öneridir. Ne yazık ki Birleşik Krallık’ta doğum öncesi vitamin takviyesi alan kadınların oranı sadece yüzde 20 civarında” dedi.

D vitamini eksikliği, büyümekte olan bir bebeğe oksijen ve besin sağlamak için sağlıklı bir plasenta oluşturmada önemli olduğundan düşük yapma riskine katkıda bulunabilir.

Fertility and Sterility dergisinde yayımlanan rapor, incelenen çalışmaların çok düşük kaliteli olduğunu ve hamile kalmadan önce takviyelerin düşük riskini azaltıp azaltmadığını belirlemek için çok fazla farklı dozda D vitamini kullandığını ekledi.

D vitaminini, vücut doğrudan güneş ışığıyla oluşturuyor, bunun dışında emilimin az olduğu durumlarda, yağlı balık, yumurta sarısı ve zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıllar gibi az sayıda gıdadan da takviye olarak alınabilir.