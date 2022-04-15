Bilimsel araştırma: Daha fazla arkadaş beyni de geliştiriyor

Pennsylvania Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, bir grup içerisinde ne kadar çok arkadaş edinirseniz, beyninizin sosyalleşmeden sorumlu bölümünün o kadar büyük olacağını belirtti.

Daily Mail’in haberine göre, Amerikalı bilim insanları Porto Riko kıyılarındaki bir ada olan Cayo Santiago’da yaşayan 68 yetişkin al yanaklı makak maymununun beyinlerini ve sosyal etkileşimlerini inceledi.

OTİZM ARAŞTIRMALARI İÇİN DE YARARLI OLABİLİR

Elde edilen bulgulara göre, maymun beyinleri sosyal etkileşimlerden etkileniyor. Bir makak maymunu ne kadar çok partnere sahipse, beyninin sosyal kısmı da o kadar büyük oluyor.

Araştırmacılar, sosyal bağlantıların sayısının, beynin sosyal karar verme ve empatiden sorumlu bölümlerindeki kilit düğümlerin boyutunu tahmin ettiğini buldular.

Beyin yapısı ile grup içindeki sosyal statü gibi diğer değişkenler arasında ise böyle bir bağlantı bulunamadı, sonuçlar sadece partner sayısına bağlıydı.

Ekip, Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmadaki tüm bu bulguları serbest dolaşan al yanaklı makaklardan çıkarsa da, insan davranışları ve özellikle otizm gibi nörogelişimsel bozuklukları anlamak için de faydalı etkileri olacağını düşünüyor.