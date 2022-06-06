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Bilimsel araştırma: Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı

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Bilimsel araştırma: Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı
Bilimsel araştırma: Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı

Amerikan Diyabet Derneğinin 4 Haziranda gerçekleştirilen sempozyumunda Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Ania M. Jastreboff tarafından sunulan bilimsel çalışma sonucunda, deneye katılan aşırı kilolu ve obezite hastaları, Tip 2 diyabet ilacı kullanımı sonrasında vücut ağırlığının ortalama yüzde 16 ila 22,5ini kaybetti. Çalışmaya, diyabeti olmayan, obez veya fazla kilolu 2.539 katılımcı dahil edildi.

24 KİLO VERDİ

Çalışmaya katılan bir gruba 72 hafta boyunca haftada bir plasebo (etkisi olmayan ilaç) verilirken diğer üç gruba ilacın 5mg, 10mg ve 15mg dozları verildi. Tüm katılımcılara ayrıca düşük kalorili diyete ve haftada en az 150 dakika spora bağlı kalmalarına yardımcı olmak için düzenli yaşam tarzı danışmanlığı seansları ile yardımcı olundu. 72 hafta sonunda 5 mg ilaç alanlar yaklaşık 16 kilo zayıflarken, 15 mg dozu alanlar yaklaşık 24 kiloya kadar zayıfladı. Plasebo dozu alanlar ise sadece 2.4 kilo zayıfladı.

10 KİŞİDEN 9’U KİLO VERDİ

Bulgular, ilacın obezite ile yaşayan bireyler için potansiyel bir kilo kaybı seçeneği olabileceğini ve katılımcıların ağırlıklarının yüzde 16 ila yüzde 22,5’ini kaybettiğini gösterdi. Katılımcılardan en yüksek dozu alanların 24 kiloya kadar kilo kaybettiği belirtildi. Dr. Ania M. Jastreboff bilimsel çalışmayla ilgili Bu sonuçlar, obezitesi olan insanlar için potansiyel olarak genişleyen etkili terapötik seçeneklerde önemli bir adımdır. Özellikle, obezitesi olan 10 kişiden yaklaşık 9’u ilacı alırken kilo vermiştir açıklamasını yaptı.

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