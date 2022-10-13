  • BIST 3.553,43
  • Altın 993.463
  • Dolar 18.5513
  • Euro 18.1332
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Bilimsel araştırma: Diyabet ilaçları bunama riskini azaltabilir

» »
Yapılan bir araştırma, artık kullanılmayan bir diyabet ilacı sınıfının Alzheimer'ı önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
Bilimsel araştırma: Diyabet ilaçları bunama riskini azaltabilir

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nde yarım milyondan fazla hasta üzerinde yapılan bir araştırma, tiazolidindion grubu ilaçların (TZD’ler), bunamaya yakalanma riskini beşte bir oranında azalttığını ortaya koydu.

Bu grup ilaçlar, kandaki kötü kolesterolü azaltıp beyne kan akışını ve oksijeni artırarak çalışırken kalp problemleriyle olan bağlantıları nedeniyle nadiren reçete edilirler.

Ancak uzmanlar demansa dönüşebilecek bilişsel sorunları önlemek için ilaçların tip 2 diyabet hastalarına verilmesi gerektiğini söylüyorlar.

shutterstock_1801707715-660x440.jpg

560 BİN HASTA İNCELENDİ

BMJ’de yayınlanan araştırmada ekip, 2000’den 2019’a kadar 560 bin tip 2 diyabet hastasının verilerini topladı. Veriler ortalama sekiz yıl boyunca takip edildi.

Katılımcıların her biri 60 yaşın üzerindeydi ve TZD grubunun da yer aldığı popüler tip 2 diyabet ilaçları almışlardı. 

Tek başına TZD kullananların tüm nedenlere bağlı bunama geliştirme riski, ilk yıl içinde diğer diyabet ilaçlarını alanlara göre yüzde 22 daha düşüktü.

Özellikle demans riskinde yüzde 11’lik bir düşüş ve beyne giden kan akışının azalmasından kaynaklanan vasküler demans vakalarında yüzde 57’lik bir azalma görüldü.

Tip 2 diyabet gelişimi uzun zamandır bunama riski ile ilişkilendiriliyor. Alzheimer da, vücudu hücresel düzeyde nasıl etkilediğine dair benzerlikleri nedeniyle bazı uzmanlar tarafından “tip 3 diyabet” olarak tanımlanıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD’li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10’unun diyabet hastası olduğu konusunda uyarıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ başkanı, uzun süreli COVID için acil eylem çağrısında bulundu12 Ekim 2022 Çarşamba 20:39
  • Ölüm saçan öksürük şurupları hakkında karar12 Ekim 2022 Çarşamba 19:06
  • Göz sağlığını korumanın adımları12 Ekim 2022 Çarşamba 13:55
  • 7 adımda bağışıklığınızı güçlendirin12 Ekim 2022 Çarşamba 13:36
  • Depresyon için üç dakikalık elektrik akımı tedavisi11 Ekim 2022 Salı 23:19
  • Eklemleri besleyen gıdalar11 Ekim 2022 Salı 18:50
  • Uzman açıkladı: Yiyecekleri tüketme usulünüz bile önemli10 Ekim 2022 Pazartesi 21:57
  • Bilim insanlarından yeni Covid-19 uyarısı: Deltacron varyantı geliyor10 Ekim 2022 Pazartesi 20:52
  • Uzayda üretilen retina körlüğü tedavi edebilir10 Ekim 2022 Pazartesi 13:02
  • Sağlık Bakanlığı Açıklama 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti