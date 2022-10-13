Bilimsel araştırma: Diyabet ilaçları bunama riskini azaltabilir

Yapılan bir araştırma, artık kullanılmayan bir diyabet ilacı sınıfının Alzheimer'ı önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nde yarım milyondan fazla hasta üzerinde yapılan bir araştırma, tiazolidindion grubu ilaçların (TZD’ler), bunamaya yakalanma riskini beşte bir oranında azalttığını ortaya koydu.

Bu grup ilaçlar, kandaki kötü kolesterolü azaltıp beyne kan akışını ve oksijeni artırarak çalışırken kalp problemleriyle olan bağlantıları nedeniyle nadiren reçete edilirler.

Ancak uzmanlar demansa dönüşebilecek bilişsel sorunları önlemek için ilaçların tip 2 diyabet hastalarına verilmesi gerektiğini söylüyorlar.

560 BİN HASTA İNCELENDİ

BMJ’de yayınlanan araştırmada ekip, 2000’den 2019’a kadar 560 bin tip 2 diyabet hastasının verilerini topladı. Veriler ortalama sekiz yıl boyunca takip edildi.

Katılımcıların her biri 60 yaşın üzerindeydi ve TZD grubunun da yer aldığı popüler tip 2 diyabet ilaçları almışlardı.

Tek başına TZD kullananların tüm nedenlere bağlı bunama geliştirme riski, ilk yıl içinde diğer diyabet ilaçlarını alanlara göre yüzde 22 daha düşüktü.

Özellikle demans riskinde yüzde 11’lik bir düşüş ve beyne giden kan akışının azalmasından kaynaklanan vasküler demans vakalarında yüzde 57’lik bir azalma görüldü.

Tip 2 diyabet gelişimi uzun zamandır bunama riski ile ilişkilendiriliyor. Alzheimer da, vücudu hücresel düzeyde nasıl etkilediğine dair benzerlikleri nedeniyle bazı uzmanlar tarafından “tip 3 diyabet” olarak tanımlanıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD’li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10’unun diyabet hastası olduğu konusunda uyarıyor.