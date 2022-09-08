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Bilimsel araştırma: Diyet içecekler kalbe zarar veriyor

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Fransa'da 100 bin kişinin beslenme ve sağlık verilerinin incelendiği kapsamlı bir araştırmada "daha sağlıklı" olarak pazarlanan diyet içeceklerin kalp sağlığına zarar verme riski üzerine detaylı bir inceleme yapıldı.
Bilimsel araştırma: Diyet içecekler kalbe zarar veriyor

Fransız bilim insanları, “diyet içecekler” ibaresiyle satılan bazı ürünlerin insan sağlığına olumsuz etkileri olduğun ortaya çıkardı.

Fransız Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Tıp Merkezi, 9 yıl boyunca 103.388 insanın verilerini inceledi. Uzmanlar yapay tatlandırıcı kullanılan ürünleri kullanan kişilerin kalp ve damar rahatsızlığı yaşaması riskinin çok daha yüksek olduğunu tespit etti. Bilim insanları “diyet ürünü” olarak pazarlanan ve satılan bu ürünlerin risk yarattığını açıkladı.

Bilim insanları her gün diyet gazlı içecek tüketenlerin kalp krizi riski yaşama riskinin daha da yüksek olduğunu açıklarken, yoğurt, mısır gevreği ve ketçap gibi ürünlerde kullanılan yapay tatlandırıcıların da riski artıran faktörler olduğunu duyurdu.

Bilim insanları, yarım kutu diyet gazlı içecekte bulunan 78 miligram şekeri bir günde tüketenlerin kalp krizi riskinin çok daha yüksek olduğunu tespit etti. Bu kişilerin kalp krizi riski 10 kat artarken, inme geçirme riski de 5 kat yüksek çıktı.

DAHA KİLOLU DA OLUYORLAR

British Medical Journal isimli bilimsel dergide yayınlanan makalede, yapay şeker ve tatlandırıcıların şekere bir alternatif olmadığının da altı çizildi.

9 yıl boyunca yaş ortalaması 42 olan katılımcıların her gün yedikleri kayıtlara geçerek bu sonuçlara ulaşıldı. Aynı araştırmada, “Yapay tatlandırıcı kullananlar daha genç ve kilolu olarak öne çıkarken bu ürünleri kullananların daha çok sigara içtiği, daha az hareket ettiği ve daha çok işlenmiş gıda ve tuz tükettiği de tespit edildi” yorumu yapıldı.

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