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Bilimsel Araştırma: Dört Doz Covid-19 Aşısı Bağışıklığı Beş Kat Artırıyor

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İsrail Başbakanı Bennett, ülkede yapılan bir araştırmanın ilk verilerini kamuoyu ile paylaştı. Bennett, dördüncü doz corona virüsü aşısının bağışıklığı 1 hafta içerisinde kayda değer bir oranda artırdığını duyurdu.
Bilimsel Araştırma: Dört Doz Covid-19 Aşısı Bağışıklığı Beş Kat Artırıyor

Dördüncü doz aşılama sürecine başlayan İsrail’de Covid-19 aşıları ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Açıklamayı İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptı. Bennett, ülkede Covid-19 aşıları ile ilgili bir araştırma yapıldığını belirterek bunun ilk verilerini ve araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bennett, dördüncü doz Covid-19 aşısının antikor seviyesini aşı olduktan 1 hafta sonra 5 kat artırdığını açıkladı.

Bennett açıklamayı Sheba Tıp Merkezi’nde yaptı. 60 yaşın üzerindekilere dördüncü doz aşı onayı veren İsrail Başbakanı Bennett, “Dördüncü aşı güvenli. Dördüncü aşıyı olanların antşkor seviyelerinde 5 kata çıkan artış görüyoruz Bu durum hastalığın bulaşması, hastaneye kaldırılma oranı ve semptomların azalması anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

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