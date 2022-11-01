Bilimsel araştırma: E-sigaranın, kalbe sigara kadar zarar verdiği ortaya çıktı

Yapılan bir araştırma, elektronik sigaraların, sigara içtikten sonra görülen kan basıncı ve kalp hızında aynı artışlara neden olduğunu buldu.

ABD’deki Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, uzmanlar, elektronik veya normal sigaralarda bulunan nikotinin vücudun sempatik sinir sistemini harekete geçirdiğini ve bunun “savaş ya da kaç” tepkisiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Bu tepki, birisi stresli olduğunda veya tehlikede olduğunda meydana gelirken kalp atış hızıyla kan basıncında artışa ve ayrıca kalbin oksijen ihtiyacının artmasına neden olarak atardamar duvarlarına zarar verir.

Times’ta yer alan habere göre, çalışma için, e-sigara veya sigara içmeden öncesi ve 15 dakika sonrası takip edilen yaklaşık 400 kişi izlendi. Katılımcılardan 164’ü e-sigara ve 117’si sigara tüketiyordu.

RİSK FAKTÖRLERİ ARTIYOR

Her iki grup da kalp atış hızlarının, kullanmayanlara kıyasla dakikada dört vuruş fazla arttığını gördüler. Katılımcılar e-sigara kullandıktan sonra kan basınçları da yaklaşık 122/72 mm Hg’den yaklaşık 127/77 mm Hg’ye yükseldi, bu da sigara içenlerde görülen aynı artış anlamına geliyor.

Amerikan Kalp Derneği’nin bir toplantısında sunulan araştırmanın başındaki isim Profesör Matthew Tattersall, “Bu bulgular, e-sigara veya sigara içtikten hemen sonra kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin daha kötü olduğunu gösteriyor ve sempatik sinir sisteminin aktivasyonu, e-sigara kullandıktan hemen sonra, 90 dakikadan sonra ve egzersiz testinden sonra görülen olumsuz tepkilerde rol oynayabilir” dedi.



E-sigaralar, aromalı bir sıvıyı ısıtarak insanların nikotini duman yerine buhar olarak solumasına izin veriyor. Katran veya karbon monoksit üretmek için tütün yakmadıklarından, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından tütüne daha güvenli bir alternatif olarak öneriliyor.