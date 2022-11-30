  • BIST 4.977,64
  • Altın 1048.757
  • Dolar 18.6282
  • Euro 19.2125
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Bilimsel araştırma: Esrar ve kenevir yağının ağrı üzerindeki etkileri

» »
Yapılan bir araştırmada, esrar ve kenevir yağının, ağrı üzerinde, plasebodan daha etkili olmadığı bulundu.
Bilimsel araştırma: Esrar ve kenevir yağının ağrı üzerindeki etkileri

2000’lerin başından Eylül 2021’e kadar 11 ülkede 1.459 kişiyi kapsayan yirmi çalışmayı inceleyen araştırmacılar, ağrı kesici olarak kullanılan esrar ve kenevirin, düşünüldüğü kadar etkili olmadığını ortaya çıkardılar.

Daily Mail’in haberine göre, İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden araştırmacıların çalışmasına, sinir hasarı ve multipl skleroz gibi çeşitli ağrı koşullarının yanı sıra haplar, spreyler, yağlar ve sigara yoluyla alınan bir dizi kenevir ürünü (THC, CBD ve sentetik kenevir) dahil edildi.

Journal American Medical Association’da yayınlanan çalışma sonuçları, ağrı kesmesi için kullanılan esrarın plaseboya denk ölçüde ağrıyı azalttığını gösterdi.

KATILIMCILARIN ÇOĞU KADINDI

Deneylerin çoğu ABD, İngiltere ve Kanada’da gerçekleştirildi, ancak İsrail, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen veriler de dahil edildi. Katılımcıların çoğu kadındı ve 33 ile 62 yaşları arasındaydı.

Resmi rakamlar, ABD’deki esrar kullanıcılarının yaklaşık beşte birine tıbbi esrar reçete edildiğini gösteriyor. Tahminler, tüm Amerikalıların dörtte birinin CBD yağı kullandığını ve bunun ana nedeninin ağrı olduğunu gösteriyor (yüzde 64).

Araştırma, ABD’de, eyaletlerin yarısından fazlasının uyuşturucuyu ağrı tedavisi de dahil olmak üzere tıbbi nedenlerle yasallaştırdığı bir kararın ardından yayınlandı. ABD’de toplam 21 eyalet, eğlence amaçlı kullanımına izin verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OnlyFans hesabı ortaya çıkan polis memuru istifa etti29 Kasım 2022 Salı 00:38
  • SPOT: “Yeşil kaplumbağalarımızın geleceği Mısır’daki lagüne bağlı”28 Kasım 2022 Pazartesi 20:11
  • Detoks nedir ne değildir?28 Kasım 2022 Pazartesi 13:53
  • Günlük burç yorumları (28 Kasım 2022)28 Kasım 2022 Pazartesi 09:31
  • Dünyanın en sağlıklı beslenme düzenine sahip ülkesi belli oldu27 Kasım 2022 Pazar 20:54
  • Haftalık burç yorumları (28 Kasım - 4 Aralık 2022)27 Kasım 2022 Pazar 19:58
  • Ona ilk günkü gibi aşık mısınız? İlişkinizin dolu dizgin devam ettiğini gösteren 10 işaret27 Kasım 2022 Pazar 11:58
  • Günlük burç yorumları (27 Kasım)27 Kasım 2022 Pazar 10:38
  • ‘Emekli oldum deyip kenara çekilmeyin26 Kasım 2022 Cumartesi 16:34
  • Günlük burç yorumları (26 Kasım 2022)26 Kasım 2022 Cumartesi 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti