Bilimsel araştırma: Esrar ve kenevir yağının ağrı üzerindeki etkileri

Yapılan bir araştırmada, esrar ve kenevir yağının, ağrı üzerinde, plasebodan daha etkili olmadığı bulundu.

2000’lerin başından Eylül 2021’e kadar 11 ülkede 1.459 kişiyi kapsayan yirmi çalışmayı inceleyen araştırmacılar, ağrı kesici olarak kullanılan esrar ve kenevirin, düşünüldüğü kadar etkili olmadığını ortaya çıkardılar.

Daily Mail’in haberine göre, İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden araştırmacıların çalışmasına, sinir hasarı ve multipl skleroz gibi çeşitli ağrı koşullarının yanı sıra haplar, spreyler, yağlar ve sigara yoluyla alınan bir dizi kenevir ürünü (THC, CBD ve sentetik kenevir) dahil edildi.



Journal American Medical Association’da yayınlanan çalışma sonuçları, ağrı kesmesi için kullanılan esrarın plaseboya denk ölçüde ağrıyı azalttığını gösterdi.

KATILIMCILARIN ÇOĞU KADINDI

Deneylerin çoğu ABD, İngiltere ve Kanada’da gerçekleştirildi, ancak İsrail, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen veriler de dahil edildi. Katılımcıların çoğu kadındı ve 33 ile 62 yaşları arasındaydı.

Resmi rakamlar, ABD’deki esrar kullanıcılarının yaklaşık beşte birine tıbbi esrar reçete edildiğini gösteriyor. Tahminler, tüm Amerikalıların dörtte birinin CBD yağı kullandığını ve bunun ana nedeninin ağrı olduğunu gösteriyor (yüzde 64).

Araştırma, ABD’de, eyaletlerin yarısından fazlasının uyuşturucuyu ağrı tedavisi de dahil olmak üzere tıbbi nedenlerle yasallaştırdığı bir kararın ardından yayınlandı. ABD’de toplam 21 eyalet, eğlence amaçlı kullanımına izin verdi.