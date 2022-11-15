Bilimsel araştırma: Ev içi plastikler doğurganlığı etkiledi

Yapılan bir araştırmaya göre, makyaj malzemelerinde ve diğer ev plastiklerinde bulunan zehirli bir kimyasal, rahim tümörü riskini artırıyor.

ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, plastik yemek ile saklama kaplarında ve makyaj malzemelerinde bulunan kimyasallar hormonları bozarak miyom riskini artırabilir.

Araştırmacılar, kanserli olmayan büyümelerin yaygın olduğunu, yaklaşık on kadından sekizini etkilediğini, genellikle zararsız olup çoğu zaman fark edilmediğini söylerken vakaların dörtte birinde ise miyomların çok büyüdüğünü ve doğurganlığı etkileyip düşüklere neden olduğunu açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmada menopoz öncesi 712 kadın ve kadınların plastiği güçlendirmek için kullanılan dietilheksil ftalat’a (DEHP) ne kadar maruz kaldıkları incelendi.

AVRUPA’DA YASAKLANDI

Buna göre daha yüksek DEHP seviyeleri ile semptomlara neden olan büyük miyom geliştirme riski arasında “güçlü bir ilişki” bulundu.

DEHP doğurganlığa zarar verebileceği anlamına gelen “üreme toksik maddesi” olarak sınıflandırıldığından, 2015 yılında Avrupa’da yasaklandı. Ancak ABD’de hala birçok tüketim malında kullanılıyor.

DEHP; gıda ambalajları, duş perdeleri, plastik oyuncaklar ve bazı kozmetiklerde, plastiklerin esnekliklerini ve dayanıklılıklarını artırmak için kullanılıyor. Zamanla parçacıkları toz olarak insanlar tarafından solunabilir veya yutulabilir.

Daha yüksek kimyasal seviyelerine maruz kalan hücrelerin daha hızlı büyüdüğü bulunurken bunun da ileri dönemde doğurganlığı etkilediği kaydedildi.