Bilimsel Araştırma: Evden Çalışmak Doğaya Fayda Sağlıyor

Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Almanya'da gerçekleştirilen bir araştırma evden çalışma sisteminin doğaya pozitif katkısı olduğunu ortaya çıkardı.

Corona virüsü salgınıyla birlikte yaygınlaşan “evden çalışma” sisteminin doğaya çok olumlu katkıları olduğu ortaya çıktı…

Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Almanya’da gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda bilim insanları, uzaktan veya evden çalışma modelinin harcanan enerji oranının büyük ölçüde azalttığını tespit etti. Uzmanlar, enerjinin verimli kullanıldığı akıllı şehir sistemlerinde uzaktan çalışmanın büyük bir katkısı olacağı sonucuna da vardı.

Energy Sources Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects isimli dergide yayınlanan ve araştırmayı yürüten Kaunas Teknoloji Üniversitesi’nde de detaylarının paylaşıldığı araştırmada uzaktan çalışmanın enerji harcama oranını önemli bir ölçüde azalttığı vurgulandı.

Uzaktan çalışma ile birlikte her 100 çalışan için her saatte en az 4 litre akaryakıt harcanmasının ve 7.4 kilogram karbondioksit salınımının önüne geçildiği belirlendi.

Araştırmayı yürüten Güney Kıbrıs’taki Frederick Üniversitesi Mühendislik Fakültesi2nde görevli Dr. Paris Fokaides, “Uzaktan çalışma ile çok fazla enerji ve çevresel fayda ortaya çıktı. Bunun bir çoğu da insanların evden-işe gitmemeleri ve bu tür organizasyonel değişiklikler” dedi.

“İşe gitme” kavramının olmadığı durumlarda akaryakıt harcanması ve atmosfere zararlı gazlar salınmasının önüne geçildiği kaydedilirken kağıt ve plastik tüketiminin de azaldığı vurgulandı.