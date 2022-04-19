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Bilimsel araştırma: Fazla kilo, rahim kanserine yol açıyor

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Yeni yapılan bir araştırma, fazla kilonun kadınlarda rahim kanseri riskini neredeyse iki katına çıkarabileceğini ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: Fazla kilo, rahim kanserine yol açıyor

Bristol Üniversitesi’nden bilim insanları, fazla kilonun bir kadının rahim kanserine yakalanma riskini neredeyse iki katına çıkarabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar, aşırı kilolu veya obez olmanın hastalık riskini artırdığını birçok defa ortaya koymuşlardı. Sadece Birleşik Krallık’ta yaklaşık her üç vakadan biri (%34) aşırı kilo ile bağlantılı.

Guardian’da yer alan habere göre, artık Bristol Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, artan riskin kapsamının yanı sıra bağlantıya da daha fazla ışık tutabildiler. Her ekstra beş kilonun, bir kadının rahim kanseri riskini %88 artırdığını buldular.

HORMONLAR KANSER RİSKİ OLUŞTURUYOR

Araştırma için İngiltere, Avustralya, Belçika, Almanya, Polonya, İsveç ve ABD’deki 120.000 kadından genetik örnekler incelendi. Katılımcıların yaklaşık 13.000’inde rahim kanseri vardı.

Araştırmacılar, obezite ve rahim kanserini ilişkilendirebilecek 14 özelliğin belirteçlerine baktılar. Katılımcılarda, rahim kanseri riskini artıran iki hormon olan açlık insülini ve testosteronu buldular.

Uzmanlar, örneğin hormonlar aracılığıyla obezitenin riski nasıl artırdığını saptayarak, gelecekte ilaçların kanser geliştirme riski daha yüksek olan kişilerde belirli hormonların seviyesini azaltmak veya artırmak için kullanılabileceğini umuyor.

Cancer Research UK’den Dr. Julie Sharp, “Obezite ile mücadele eden insanlar arasında kanser riskini yönetmek için tam olarak hangi tedavilerin ve ilaçların kullanılabileceğini araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Fazla kilolu veya obez olmanın 13 farklı kanser türü geliştirme riskini artırdığını zaten biliyoruz. Kanser riskinizi azaltmak için dengeli beslenerek ve aktif kalarak sağlıklı bir kiloyu korumak önemlidir” dedi.

Araştırma, Cancer Research UK (CRUK) tarafından finanse edildi ve BMC Medicine dergisinde yayınlandı.

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