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Bilimsel araştırma: Gece 6 saatten az uyumak depresyonu tetikliyor

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Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, Covid-19 sebebiyle geceleyin altı saatten az uyuyan kişilerin depresyon, kaygı ve tükenmişlik duygularını hissetme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Bilimsel araştırma: Gece 6 saatten az uyumak depresyonu tetikliyor

Amerikalı bilim insanları, corona virüsü pandemisi sebebiyle gecede altı saatten az uyuyanların, pandeminin ilk beş ayında normal uyuyanlara kıyasla koşullarla mücadele etme olasılığının yüzde 75’e kadar daha az olduğunu buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, bilim insanları araştırma için 5.000 kişinin uyku düzenini izledi.

Sleep Health Journal’da yayınlanan çalışmada, katılımcılar çoğunlukla 30’lu yaşlarının sonlarında, yüksek gelirli ve geliri yılda 100.000 dolardan fazla olan erkeklerdi.

Sonuçlara göre, bir gecede altı saatten az uyuyan 180 katılımcının yüzde 24’ü anksiyete veya depresyona sahipti ve yüzde 36’sı tükenmişlikle mücadele ettiğini söyledi.

Ancak en az yedi saat uyuyanların yüzde 16’sında kaygı veya depresyon görülürken, yüzde 26’sı tükenmişlik yaşadığını söyledi.

Katılımcılar arasında yeterince uyuyamayan yüzde 11’lik bir grubun arasında ise madde bağımlılığında bir artış oldu.

KARANTİNALAR UYKUYU ETKİLEDİ

Resmi yönergelere göre, yetişkinlerin her gece yedi ila dokuz saat arası uyumaları tavsiye ediliyor, çok az uyumak düşünmeyi yavaşlatıyor ve dikkat süresini azaltıyor.

Ancak Covid-19 pandemisiyle beraber insanlar, evde daha fazla zaman geçirmeleri gerektiği için uyku süreleri de karantinayla birlikte azaldı.

Yeterince uyuyamama, genellikle işyerinden ve aile hayatından kaynaklanan günlük stresten kaynaklanır, ancak gönüllü olarak gece geç saatlere kadar TV izlemeyi seçmek gibi diğer davranışlar tarafından da tetiklenebilir.

Doktorlar, daha iyi bir gece uykusu için günlük alışkanlıklarınızı değiştirmenizi, meditasyonu ve yatak odasındaki dağınıklığı gidermek gibi farklılıklar yapmanızı tavsiye ediyor.

 

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