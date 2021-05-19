  • BIST 1.460
  • Altın 507,846
  • Dolar 8,3846
  • Euro 10,2417
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

Bilimsel Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor

» »
İngiltere’de yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, koronavirüs salgını sırasında internet üzerinden görüntülü iletişim kuran yaşlı kişilerde ‘bunamanın’ etkilerinin azaldığı görüldü.
Bilimsel Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor

West London Üniversitesi Geller Yaşlanma ve Hafıza Enstitüsü ile Manchester Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel araştırmada, internet üzerinden düzenli görüntülü iletişim kuran yaşlı kişilerde uzun vadede hafızanın korunduğu ve bunamanın etkilerinin azaldığı tespit edildi.

HAFIZA TESTLERİ YAPILDI

Bilim insanları, 50 ile 90 arasındaki 11 bin 418 erkek ve kadının iletişimini inceleyerek çevresiyle yüz yüze, internet üzerinden görüntülü ve telefon ile görüşme sıklıklarını sordu. Araştırma kapsamında bu kişilere, çeşitli aralıklarla 10 kelimelik bir listenin hatırlanmasını içeren hafıza testleri yapıldı.

 


YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURANLARDA DAHA FAZLA GERİLEME


İletişim tercihlerinde yalnızca yüz yüze iletişimi kullanan yaşlılar, arkadaşları ve aileleri ile iletişimde kalmak için teknolojiyi kullananlardan daha fazla bilişsel gerileme belirtileri gösterdi. Araştırmanın lideri bilim insanı Snorri Rafnsson, elde ettikleri sonucu değerlendiren açıklamasında “Bu çeşitli, sık ve anlamlı etkileşimlerin uzun süreli bellek üzerindeki etkisini ve özellikle daha geleneksel yöntemlerin çevrimiçi sosyal etkinliklerle desteklenmesinin yaşlı yetişkinler arasında nasıl başarabileceğini gösteriyor” dedi.


İŞİTME KAYBI OLANLARDA DAHA ETKİLİ

Bilim insanları, internet üzerinde kurulan görüntülü iletişimin yanı sıra elektronik posta ile yapılan iletişimin de bunama üzerinde olumlu etki gösterdiğini belirtti. Ayrıca, genel olarak iletişim yöntemleri ne kadar çeşitli olursa, özellikle daha büyük etkinin gözlemlendiği ve işitme kaybı olanlar arasında zaman içinde bilişsel işlevin faydası o kadar büyük olduğu tespit edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Güvensoy’un kalp kapağı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyatsız yöntemle değiştirildi19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:24
  • Fatih Altaylı: SARS CoV-2 virüsünün çok ilginç bir Türk mutantı var artık, öyle bir virüs ki aklı varmış gibi davranıyor18 Mayıs 2021 Salı 23:40
  • EMA, Pfizer-BioNTech aşısı buzdolabında bir ay saklanabilir18 Mayıs 2021 Salı 21:59
  • Az ve sık beslenilmeli, yemeklerden önce ve sonra su tüketilmemeli18 Mayıs 2021 Salı 21:22
  • Bebeğinizi Kucağa Almadan da Güvende Olduğunu Hissettirebilirsiniz18 Mayıs 2021 Salı 21:14
  • Aşı öncesi ve sonrası için kritik uyarı18 Mayıs 2021 Salı 20:28
  • Aklımıza ilk olarak ‘Covid-19’ geliyor, ancak… Ani ve şiddetli başladıysa, dikkat!18 Mayıs 2021 Salı 20:12
  • Günde 10 bin adım yerine 4 bin 400 adım atmak ciddi hastalıklardan korumak için yeterli olabilir18 Mayıs 2021 Salı 20:01
  • Pandemi'de kronik hastalıklara dikkat! En ölümcül hastalık!18 Mayıs 2021 Salı 19:30
  • Sanofi ve GSK’nın Covid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı18 Mayıs 2021 Salı 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti