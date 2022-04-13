Bilimsel araştırma: Görüntülü konuşmalarda neden bağırıyoruz?

Hollanda’daki Radboud Üniversitesi’nden bilim insanları, Covid-19 pandemisiyle birlikte giderek hayatımızda daha çok yer kaplayan görüntülü konuşmalarda neden bağırarak konuştuğumuza dair ilginç noktalara değindi.

Guardian’da yer alan habere göre, araştırmacılar, sesimizi yükseltmemizin sebebini şu şekilde açıkladılar. Video kalitesi bozuldukça daha yüksek sesle konuşuyoruz ve bunu telafi etmek için de jestlerimizi değiştiriyoruz.

VİDEO KALİTESİ DÜŞTÜKÇE JESTLER ARTIYOR

Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları, 20 çift katılımcı arasındaki görüntülü görüşmeleri analiz ettiklerini bildirdiler. Her bir çift katılımcı ayrı odalarda oturdu ve 40 dakika boyunca Zoom benzeri bir görüntülü görüşme üzerinden gündelik, senaryosuz bir şekilde birbirleriyle sohbet ettiler.

Görüşme boyunca, videonun kalitesi mükemmel ile tamamen bulanık arasında 10 basamakta değişti, çiftlerin yarısı görüşme boyunca video kalitesinin arttığını ve yarısının kötüleştiğini gördü. Görüşme sırasında her adımdaki video kalitesi her iki katılımcı için de aynıydı.

Video kalitesi bozulduğunda, katılımcıların başlangıçta kol ve vücut hareketlerini azalttığı, ancak kalite daha da kötüleştikçe daha fazla hareket ettikleri ortaya çıktı. Bununla birlikte, video kalitesi başlangıçta düştükçe hareket etme hızı, hızı ve boyutu arttı, ancak daha sonra bozuldukça azaldı.

Araştırmanın başındaki isim Dr. James Trujillo ise jest kullanmanın kötü bir şey olmadığını düşünüyor. Trujillo, “Konuşurken yaptığımız jestler ve yüz ifadeleri gibi diğer görsel işaretler, nasıl iletişim kurduğumuzun gerçekten önemli ve bütünleşik yönleridir. Zoom bağlantınız size zayıf bir görüntü veriyorsa, hem konuşmanızı hem de jestlerinizi kullanmayı unutmayın” dedi.

Trujillo, “Gürültü veya zayıf bir video bağlantısı gibi bir nedenle iletişimimiz kesintiye uğradığında konuşmamıza ve jestlerimize daha fazla çaba sarf etmemize yönelik genel bir eğilim var gibi görünüyor” diye ekledi.