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Bilimsel araştırma: Grip aşısı felç riskini düşürebilir

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Yeni yapılan bir araştırma, yıllık grip aşınızı yaptırmanın sizi felçten koruyabileceğini öne sürüyor.
Bilimsel araştırma: Grip aşısı felç riskini düşürebilir

İspanya’daki Alcalá Üniversitesi’nden araştırmacılar, aralarında felç geçirmiş binlerce kişinin de bulunduğu 40 yaş üstü 75 binden fazla kişinin sağlığını karşılaştırdı.

Sonuçlar, aşı yaptıran kişilerin, yıllık takviye yaptırmamaya karar veren kişilere kıyasla, yaşamı tehdit eden felce maruz kalma olasılığının yüzde 12 daha az olduğunu gösterdi.

Grip mevsimi yaklaşırken uzmanlar, bulguların “insanların yıllık grip aşısı olmaları için bir başka neden daha” sunduğunu söyledi.

Neurology dergisinde yayınlanan çalışma, gözlemseldi yani aşının kesinlikle düşük riskin arkasında olduğunu kanıtlamadı. Araştırma ekibi, potansiyel olarak başka faktörlerin de rol oynayabileceğini kabul etti.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Birleşik Krallık’ta her yıl 100.000’den fazla felç meydana gelirken 38.000’i ölümle sonuçlanıyor. ABD’de de yılda yaklaşık 800 bin kişi felç geçiriyor.

Felç, damardaki bir tıkanıklık veya damar patlaması, kanın beyne ulaşmasını durdurduğunda meydana gelir. Genellikle atardamarları zayıflatan ve zamanla kademeli olarak daraltan kolesterol veya yüksek tansiyon birikmesiyle tetiklenirler.

Araştırmacılar, bunun aşının koruyucu etkisinden mi yoksa başka faktörlerden mi kaynaklandığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

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