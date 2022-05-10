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Bilimsel araştırma: Her gün cips yemek yılda fazladan 6 kilo aldırıyor

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Yeni yapılan bir araştırma, atıştırmalıklarda yer alan kalorilerin, bizi sandığımızdan daha çok etkilediğini ortaya koyuyor.
Bilimsel araştırma: Her gün cips yemek yılda fazladan 6 kilo aldırıyor

İngiltere’deki uzmanlar, her gün bir paket cips yemenin bir yıl içinde 6 kiloluk bir taş kadar kilo alımına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Times’ın haberine göre, sosyal değişim için çalışan bir yardım kuruluşu olan Nesta tarafından hazırlanan bir rapor, yetişkinlerin, yeme alışkanlıklarındaki küçük değişimlerin yaratabileceği etkiyi fark etmediklerini söyledi.

Bir yıl boyunca günde alınan fazladan 240 kalori, hesaplamalara göre, yaklaşık bir taş (6,4 kg) kadar ağırlık artışına neden oluyor. 240 kalori de yaklaşık olarak 1 paket cipse karşılık geliyor.

KİLO VERMEK İÇİN MODA DİYETLER ÇÖZÜM DEĞİL

2.000 yetişkinle yapılan anket, katılımcıların yaklaşık dörtte üçünün kalori alımındaki küçük bir azalmanın yaratabileceği etkiyi hafife aldığını tespit etti. Her on kişiden biri, günde 200 kalori kesmenin kiloyu etkilemeyeceğine inanıyordu.

Nesta’nın sağlık ekibinin direktörü Hugo Harper, “Yeme alışkanlıklarımızdaki küçük değişiklikler, eğer sürdürülürse, büyük bir fark yaratabilir. Çevremizin, reklamlardan, süpermarket promosyonlarından yerel köşe mağazamızda bulunanlara kadar yediklerimiz üzerinde gerçek bir etkisi vardır. Atıştırmak için daha çok az kalorili atıştırmalık almaya zorlansaydık, gerçek değişimi görebilirdik.”

“Yükü tüketicilere yüklemek yerine, daha sağlıklı beslenmemizi kolaylaştırmak için gıda ortamlarımızın değişmesi gerekiyor. Moda diyetler ve kişisel kalori sayımı cevap değil” dedi.

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