Bilimsel araştırma: Her sekiz yetişkinden birinin tansiyonu geceleri yükseliyor

Araştırmalara göre, milyonlarca insan farkında olmadan yüksek tansiyondan muzdarip olabilir, eğer kan basınçları geceleri yükseliyorsa...

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, 40 ila 75 yaşları arasındaki sekiz kişiden birinde, akşam hipertansiyonu olduğunu buldu.

Yüksek tansiyona sahip olmak, bir kişinin kalp krizi, felç ve hatta ölüm riskini artırır, özellikle tedavi edilmezse.

Sağlıklı insanlar genellikle geceleri vücut yavaşlayıp uyumaya hazırlanırken kan basıncının düştüğünü görürler.

21 BİN KATILIMCI İNCELENDİ

Ancak Daily Mail’de yer alan habere göre araştırmacılar, 21.000 katılımcının yüzde 15’inde bunun tam tersinin gerçekleştiğini buldu.

Resmi tavsiyeler ise şu anda hekimlerin hastaları yalnızca gündüz kan basıncı seviyelerine göre teşhis etmesini öneriyor.

British Journal of General Practice’de yayınlanan araştırmanın başındaki isim Prof. Lionel Tarassenko, “Kan basıncı 24 saat boyunca döngüsel bir model izler. Normalde gece uyku sırasında azalır ve uyandıktan sonra yükselir. Gündüz kan basıncı ölçümleri yeterli değil” dedi.