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Bilimsel araştırma: İkinci bir dil öğrenmek bunamayı 7 yıl kadar geciktiriyor

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Araştırmacılar, başka bir dilin bunamayı yedi yıla kadar önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
Bilimsel araştırma: İkinci bir dil öğrenmek bunamayı 7 yıl kadar geciktiriyor

Daily Mail’de yer alan habere göre, Rus ve İngiliz bilim insanları yabancı bir dil konuşmanın beyne bir egzersiz yaptırdığına ve bilişsel gerilemeyi önlemek için gereken zihinsel uyarımı sağladığına inanıyor. Buna göre başka bir dil konuşmak, beyni sağlıklı tutan bir “zihinsel jimnastik” görevi görüyor.

Rusya’daki HSE Üniversitesi ve İngiltere’deki Northumbria Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, araştırmacılar, egzersiz veya belirli bir diyet gibi bunamaya karşı koruma sağladığı düşünülen diğer faktörlerin aksine, “dil her zaman bizimle kalır”, diye eklediler.

BEYİN FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SANILDIĞINDAN FAZLA

Frontiers in Psychology’de yayınlanan çalışmada, bilim insanları, çeşitli akıcılıktaki en az iki dili konuşan 60 yaş üstü 63 kişiye bilişsel bir test uyguladılar.

Mevcut çalışma, iki dil bilen insanlara, bir dil konuşanlara göre ortalama beş ila yedi yıl sonra demans teşhisi konduğunu buldu.

Bilişsel deneyleri inceleyen başka bir çalışma da, bir kişinin ikinci bir dili ne kadar uzun ve akıcı konuşursa, beyin fonksiyonlarının o kadar iyi olduğunu gösterdi.

Rusya’daki Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu’ndan (HSE) Federico Gallo, bulguların iki dilliliğin bunamaya karşı korunmanın en güçlü yollarından biri olabileceğini söyledi.

Gallo, “Fiziksel egzersize başlayıp bırakabiliriz, şu veya bu diyete devam edebilir veya iş değiştirebiliriz, ancak dil her zaman bizimle kalır. İletişim kuruyoruz, film izliyoruz, kitap okuyoruz ve dil merkezleri sürekli zihnimizde çalışıyor” açıklamasında bulundu.

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