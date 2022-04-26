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Bilimsel araştırma: K vitamini Alzheimer’ı önleyebilir

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Yeni yapılan bir araştırma, K vitamininin demans hastalarında bilişsel düşüşü önleyebileceğini söylüyor.
Bilimsel araştırma: K vitamini Alzheimer’ı önleyebilir

Suudi Arabistan’daki AlMaarefa Üniversitesi’nden bilim insanları, K vitamininin beyindeki bilişsel bozulmaya karşı koruma sağlayabileceğini buldular.

Deneysel Biyoloji dergisinde yayınlanan çalışma, K vitamini takviyesi verilen sıçanlar üzerinde yapıldı. Express’in haberine göre, 17 aylık çalışmanın sonunda, K vitamini takviyesi verilen sıçanların bilişsel bozukluk, kaygı ve depresyon düzeylerinin azaldığı bulundu.

Sıçanlar ayrıca, gelişmiş öğrenme yeteneği ve uzamsal hafıza konusunda gelişme gösterdiler.

SONUÇLAR UMUT VERİCİ

Araştırmanın başındaki isim olan Profesör El-Sherbiny, “Vitamin K, yaşlılık döneminde beyinde yaşlanmaya bağlı davranışsal, işlevsel, biyokimyasal ve histopatolojik değişiklikleri engellemede çok umut verici bir etki gösterdi”

“Yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmek, normal K vitamini seviyelerini korumak için tatmin edicidir. Ancak, tüketilmemesi durumunda doğal kaynakların yerine geçebilecek takviyeler de mevcuttur” dedi.

K vitamini genellikle brokoli, domates, bitkisel yağlar, tahıl ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Jennifer Bramen ise, sonuçlar hakkında “ihtiyatlı ama iyimser” olduklarını söyledi. Bramen, “K vitamini demans hastalarında bilişsel düşüşün önlenmesinde rol oynayabilirken bu büyük ölçüde K vitamininin türüne bağlı olacak” dedi. 

“Bazı formlar diğerlerinden daha fazla veya daha az etkili olabilir. Sonuç olarak, hangi K vitamini formlarının bunamaya karşı etkili olduğunu belirlemek için daha fazla deney yapmaya ihtiyaç var” diye ekledi.

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