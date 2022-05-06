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Bilimsel araştırma: Kadınlar pandemide daha çok kilo aldı

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İngiliz araştırmacılar, Covid-19 pandemisinin karantinada yaşayan insanlar üzerindeki etkilerini inceledi ve cinsiyetler arası farkları ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: Kadınlar pandemide daha çok kilo aldı

Leicester Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre, Covid-19 pandemisinde kadınlar, erkeklere göre daha çok kilo aldı.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar 938.000 İngiliz yetişkinle ilgili verileri analiz etti ve Covid-19’un cinsiyetler üzerinde “farklı bir etkisi” olduğunu buldu.

Sonuçlara göre, kadınların aşırı kilolu olmaktan obezliğe geçme olasılığı yüzde 44 daha yüksekti; erkeklerde ise bu oran sadece yüzde 9’du.

Uzmanlar, bunun sebepleri arasında çocuk bakımı, ev işleri ve aileye bakma için işler yüzünden kadınların evde daha çok vakit geçirmek zorunda kalmalarını sayıyor. Erkekler ise pandemide de hayatlarına “genellikle olduğu gibi devam ettiler”.

OKUL, SÜPERMARKET GİBİ AKTİVİTELER DURDU

Araştırma üzerinde çalışan Profesör Thomas Yates, birçok annenin dışarı çıkıp aktif kalabilme oranının corona virüsü pandemisinde azaldığını öne sürdü.

Yates, “Karantinanın birçok kadının hayatında, erkeklere kıyasla farklı bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Erkekler ise hayatlarına oldukları gibi devam ettiler, karantinada sadece evden çalıştılar. Ama okul, süpermarketler gibi kadınları potansiyel olarak evden daha sık çıkaran bu tür aktiviteler, pandemide aniden durdu.”

“Ayrıca evde eğitim gören çocuklarla ve muhtemelen oldukça stresli olan çok farklı bir yaşam biçimiyle uğraşmak zorundasınız. Yani kadınlar sadece aktivite seviyelerini azaltmak ve beslenme düzeylerini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda stres ve zihinsel sağlık sorunları da muhtemelen buna katkıda bulundu” dedi.

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