Bilimsel araştırma: Kadınlar yumurtlama evresinden sonra daha cömert

Yeni yapılan bir araştırma, kadınların aylık döngünün ikinci yarısında hediyeler ve içecekler konusunda daha cömert olduğunu gösteriyor.

Almanya’daki Heinrich Heine Üniversitesi’nden uzmanlar, kadınların regl dönemlerinden iki hafta sonra arkadaşlarına ve partnerlerine hediye, yiyecek ya da içecek ikram etme olasılıklarının daha yüksek olacağını öne sürdü.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmacılar kadın hormonlarını incelediler ve progesteron ve düşük estradiolde bir artış bulup daha cömert davranışları gördüler.

Bu hormon kombinasyonu, bir kadının vücudunun potansiyel hamileliğe hazırlandığı luteal fazda (yumurtlamadan iki hafta sonra) meydana geliyor.

EVRİMSEL OLARAK YAPILIYOR

Uzmanlar, kadınların hamileyken onlara göz kulak olabilecek sosyal ağı desteklemek için bu aşamada daha “toplum yanlısı eğilimli ve arkadaşça” olmak üzere evrimleştiğini öne sürdü.

Araştırma için, doğum kontrol hapı kullanmayan ve düzenli adet döngüsü olan 18-36 yaşları arasında 129 kadın incelendi.

Psychoneuroendocrinology dergisinde yayınlanan makalede, “Artan progesteron seviyelerinde ve düşük estradiol seviyelerinde, katılımcılar sosyal olarak yakın ve diğerlerine karşı daha cömert olma eğilimindeydi” ifadesi yer aldı.