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Bilimsel araştırma: Kararında yalnızlığın yaşlılara iyi geldiği açıklandı

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Yapılan bir araştırma, yalnızlığın yaşlı insanlar için iyi bir şey olabileceğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Kararında yalnızlığın yaşlılara iyi geldiği açıklandı

İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın şaşırtıcı sonuçlarına göre, biraz yalnızlığın yaşlı insanlar için faydalı olabileceği düşünülüyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, uzmanlar, çalışma için, üç hafta boyunca tüm sosyal etkileşimleri kaydedecek bir uygulamayla 65 yaş üstü 118 erkek ve kadın katılımcıdan veri topladı.

SESSİZLİĞE DE İHTİYAÇLARI VAR

British Journal of Psychology’de yayınlanan sonuçlar, katılımcılar ne kadar yalnız zaman geçirirlerse, bir sonraki fırsatta sosyalleşmek için o kadar fazla zaman harcadıklarını gösterdi.

Çalışma ayrıca, yaşlı insanların başkalarıyla etkileşime girdikten sonra dinlenmek için biraz kendi başlarına vakit geçirmeye ve sessizliğe ihtiyaçları olduğunu buldu.

Araştırmacılar, “Yalnızlık, yeniden enerji toplamayı desteklediği için ileri yaş yetişkinlerin günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıdır” açıklamasında bulundular.

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