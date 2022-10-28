Bilimsel araştırma: Ketojenik diyet diyabet riski için etkili

Bir araştırma, düşük karbonhidratlı bir diyetin, diyabet riski bulunan kişilerde kan şekeri düzeylerini önemli ölçüde düşürebildiğini ortaya koydu.

ABD’deki Tulane Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltan ve bunun yerine yağ ile protein oranı yüksek gıdaları koyan ketojenik diyetin diyabet öncesi için de faydalı olduğu belirtildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırma için altı ay boyunca yaşları 40 ile 70 arasında değişen 150 kişinin kan şekeri incelendi. Katılımcıların kan şekeri prediyabetikle diyabetli arasında değişiyordu ve hiçbiri bu durum için ilaç kullanmıyordu.

Bir grup normal diyetlerine devam ederken geri kalanlar, beslenmelerinde bir dilim ekmeğe denk gelen 16 gram karbonhidrat tükettiler.

TEDAVİSİ İÇİN FAYDALI BİR YAKLAŞIM

Çalışmanın sonunda, düşük karbonhidrat grubundakiler, kanlarındaki glikoz miktarında yüzde 0.19 ile yüzde 0.33 arasında bir düşüş gördü. Normal diyetlerini sürdüren grubun glikoz seviyelerinde ise sadece yüzde 0.02 ila 0.10 düşüş gerçekleşti.

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışma için uzmanlar, “Anahtar mesaj, düşük karbonhidratlı bir diyetin sürdürülmesi halinde, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, Tip 2 diyabetin önlenmesi ve tedavisi için yararlı bir yaklaşım olabileceğidir.” dediler.

Diyabet gelişimi için risk faktörleri arasında aşırı kilolu olmak, ailede diyabet öyküsü olması, aktif bir yaşam tarzı sürdürmemek ve çok fazla alkol ve yağ tüketmek sayılabilir.

Amerikan Diyabet Derneği, diyabetli ve prediyabetli kişilerin kan şekerlerini yönetmeye yardımcı olmak için düşük karbonhidratlı, düşük glisemik indeksli ve yüksek proteinli diyetlere bağlı kalmalarını resmi olarak öneriyor.

Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.