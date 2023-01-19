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Bilimsel araştırma: Kilo vermek için en etkili yöntem açıklandı

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Yeni bir araştırma, kilo vermek için önemli olan unsurun aralıklı oruç değil, kalori saymak olduğunu ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Kilo vermek için en etkili yöntem açıklandı

Son yıllarda popülaritesini artıran aralıklı orucun, öğünler arasındaki süre sayesinde kilo kaybı sağladığı savunulsa da, bilim insanları aynı fikirde değil.

 

Daily Mail’in haberine göre, ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, öğünlerin zamanlamasının, bir kişinin kaybettiği kilo miktarıyla alakasız olduğunu buldu. Bunun yerine, daha az kalori ile daha küçük öğünler yemek, kilo vermenin anahtarı olarak kabul ediliyor.

ÜNLÜ İSİMLER SAYESİNDE POPÜLER OLDU

 

Bir kişinin gün boyunca yalnızca sekiz veya on saatlik aralıklarla yemek yiyeceği aralıklı oruç tutma, son yıllarda Elon Musk ve Halle Berry gibi ünlüler sayesinde büyüyen bir trend haline geldi.

Bulgularını Journal of the American Heart Association’da yayınlayan araştırmacılar, Maryland ve Pensilvanya’daki 550 yetişkinden veri topladı. Katılımcılar ortalama olarak yaklaşık 51 yaşında, üniversite veya daha yüksek eğitime sahip ve çoğunlukla kadındı. Yaklaşık 240 katılımcı obez, 169’u aşırı kilolu ve 138’i sağlıklı kilodaydı.

Yapılan araştırma sonucunda, altı aylık verilerin ışığında araştırmacılar, konu kilo vermeye geldiğinde önemli olan tek faktörün kalori sayımı olduğunu buldular.

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