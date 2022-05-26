Bilimsel araştırma: Kilo vermek sperm sayısını iki katına çıkarabilir

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, kilo vermek, şişman erkeklerin sperm sayısını iki katına çıkarmaya yardımcı olabilir.

Danimarkalı bilim insanları, 56 kişi üzerinde yaptıkları araştırmalarında, kilolu erkeklerin vücut ağırlıklarının bir kısmını kaybetmeleriyle sperm sayılarının da iki katına çıkabileceğini öne sürdüler.



Daily Mail’de yer alan habere göre, 18 ile 65 yaş arasındaki gönüllüler, günde sadece 800 kaloriden oluşan sekiz haftalık bir diyete yönlendirildi.

Çalışma başlamadan önce beden kitle endeksi en az 32 olan erkekler, ortalama olarak 16,5 kg kaybetti. Aynı zamanda, sperm sayıları da yüzde 41 arttı.

Bir yıl boyunca kilo veren erkeklerdeki sperm sayısı, araştırma başlamadan öncekine göre iki kat daha fazlaydı.

SPERM SEVİYELERİ YILLARDIR DÜŞÜYOR

Sperm sayıları genellikle yaşla birlikte azalır, bir erkek 17 yaşına geldiğinde zirve yapar ve 40’lı yaşlarına kadar seviye yüksek kalır.

Normal bir sperm sayısı, her mililitre meni başına 15 milyon spermden fazla bir miktar olarak kabul edilir.

Ancak Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da yapılan araştırmalar, erkekler arasındaki seviyelerin 1970’lerden bu yana genel olarak düştüğünü gösteriyor.

Bilim insanları, daha büyük bel ölçülerinin, zayıf beslenmenin ve hatta kirliliğe maruz kalmanın sperm oranlarını düşürebileceğine inanıyor.

Araştırma Human Reproduction dergisinde yayımlandı.