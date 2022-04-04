  • BIST 2.311,40
  • Altın 912.116
  • Dolar 14.6777
  • Euro 16.1022
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Bilimsel araştırma: Müzik ruhun gıdasıdır

» »
Araştırmacılar, altmış yaş ve üstü kişilerin piyano çalmalarının faydalı olduğunu ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Müzik ruhun gıdasıdır

Almanya’daki Hanover Tıp Okulu ve İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 60 yaş ve üzerindeki kişilerin piyano çalmayı öğrenmelerinin beyinleri için faydalı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma için, altmışlarında ve yetmişlerinde hiç müzik aleti çalmamış 121 erkek ve kadın dahil edildi. Her birinin, forniks adı verilen bir alandaki değişiklikleri ölçmek için deneyden önce ve sonra bir beyin taraması yapıldı.

ALZHEIMER RİSKİ DÜŞTÜ

Bir grup katılımcı günde 30 dakika piyanoyu kurcalayıp ve haftada bir saat de ders aldı. Diğer grubun da piyano çalması, şarkı söylemesi ve hatta alkışlaması bile yasaklandı.

Çıkan sonuçlara göre, piyano çalan grup, beyindeki beyaz madde yoğunluğunda çok az bir kayıp yaşadı. Bu da beyin fonksiyonlarında bir düşüş olmadığını gösteriyor.

Ancak ders almayanların beyaz madde yoğunluğunda önemli bir düşüş yaşandı ve bunama ve hafıza sorunları ihtimalleri arttı.

Frontiers in Aging Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışmada, müziğin yaşamın ilerleyen dönemlerinde harikalar yaratabileceği, ancak öğrencilerin kendini tam olarak adaması gerektiği belirtildi. Araştırmacılar, “Beyindeki bu değişikliklerin piyano eğitiminin yoğunluğuyla ilgili olduğu görülüyor” dedi.

İngiltere’nin yaşlanan nüfus nedeniyle bunama salgınıyla karşı karşıya olduğu söyleniyor. Bundan etkilenen kişi sayısının 2040 yılına kadar sadece İngiltere’de 800 binden 1.2 milyona çıkması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan’da aile planlaması kitlerindeki plastik penisler tartışma yarattı22 Mart 2022 Salı 17:25
  • İnsan eti tadında vegan burger üretildi20 Mart 2022 Pazar 19:43
  • Justin Bieber, felç benzeri semptomlar gösteren eşi Hailey Bieber'ın sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu19 Mart 2022 Cumartesi 19:00
  • Pixar, tepkiler üzerine eşcinsel öpüşme sahnesini ‘Işıkyılı’na yeniden dahil etti19 Mart 2022 Cumartesi 17:45
  • Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye İlk 100’e Giremedi19 Mart 2022 Cumartesi 15:45
  • Berat Kandili yarın gece idrak edilecek16 Mart 2022 Çarşamba 17:11
  • ‘Dünyanın en büyük patatesi’ sanıp Guinness’e başvurmuşlardı: Patates değilmiş16 Mart 2022 Çarşamba 17:05
  • Bombardıman sırasında doğum16 Mart 2022 Çarşamba 02:00
  • İyimser insanlar daha uzun yaşıyor16 Mart 2022 Çarşamba 01:00
  • Bella Hadid estetik yaptırdığını itiraf etti15 Mart 2022 Salı 22:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti