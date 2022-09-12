Bilimsel araştırma: Obezite ilacı diyabet riskini yarı yarıya düşürdü

Yapılan bir araştırma, haftalık olarak verilen bir obezite ilacının Tip 2 diyabet geliştirme riskini yarıya indirdiğini gösteriyor.

Elde edilen verilere göre, düzenli dozlar verilen aşırı kilolu ve obez katılımcıların, diyabetten muzdarip olma ihtimallerinin yüzde 61’e kadar düştüğü görüldü.

Daily Mail’de yer alan habere göre, ABD’deki Alabama Üniversitesi’nden araştırmacılar, önümüzdeki on yılda Tip iki diyabet geliştirme riskini tahmin etmek için kardiyometabolik hastalık evrelemesi adı verilen bir formül kullandılar.

Bu hesaplamanın oldukça doğru bir risk ölçüsü olduğu ve cinsiyet, yaş, ırk, vücut kitle indeksi ve kan basıncı ile kan şekeri ve kolesterol seviyelerini hesapladığı da gösterildi.

DİYABET İÇİN SÜREKLİ TEDAVİYE İHTİYAÇ VAR

İlk denemede, 1.961 fazla kilolu ve obez hasta, 68 hafta boyunca haftada bir 2.4 mg diyabet ilacı enjeksiyonu veya plasebo aldı.

Ayrıca tüm katılımcılar diyet ve egzersiz konusunda da destek aldı.

İlk denemede diyabet ilacı alan katılımcılar için on yıllık risk puanları, başlangıçta yüzde 18,2’den 68. haftada yüzde 7,1’e düştü.

Bu risk, plasebo verilenlerde de başlangıçta yüzde 17.8’den 68. haftada yüzde 15.6’ya düştü.

Elde edilen sonuçlar, Tip 2 diyabet riskindeki düşüşü sürdürmek için sürekli tedaviye ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bulgular, önümüzdeki hafta İsveç’in Stockholm kentindeki Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği’ne sunulacak.