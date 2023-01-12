  • BIST 4.939,70
  • Altın 1138.321
  • Dolar 18.7789
  • Euro 20.2582
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Bilimsel araştırma: Olduğundan yaşlı görünmek hastalık belirtisi olabilir

» »
Yapılan bir araştırma, yaşına göre olduğundan daha büyük görünen kişilerin, çeşitli hastalıklara daha yatkın olabileceği konusunda uyarıyor.
Bilimsel araştırma: Olduğundan yaşlı görünmek hastalık belirtisi olabilir

Hollanda’daki Rotterdam Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütülen araştırma göre uzmanlar, yaşıtlarınıza göre daha yaşlı görünüyorsanız osteoporoz, işitme kaybı ve katarakt gibi yaşla ilgili hastalıklara yakalanma riskinizin daha yüksek olduğunu açıkladılar.

Daily Mail’in haberine göre, bilim insanları, yalnızca yüz fotoğraflarına dayanarak 50 ila 90 yaşları arasındaki yaklaşık 2.700 kişinin yaşı için tahminlerde bulundu ve herhangi bir eğilimi ortaya çıkarmaya çalışmak için onlara hastalıklarını sordu.

ZİHİN SAĞLIKLARI DAHA YÜKSEK ÇIKTI

Sonuçlar, gerçek yaşlarından beş yaş daha genç görünen katılımcıların daha iyi düşünme becerilerine sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca katarakt gibi sıkıntılardan muzdarip olma olasılıkları da dörtte bire kadar daha azdı.

British Journal of Dermatology’de yayınlanan araştırmada yer alan Profesör Tamar Nijsten, “Başka bir deyişle, olduğunuzdan daha genç görünüyorsanız, organlarınızın, bedeninizin ve zihninizin sağlığı muhtemelen bunu yansıtacaktır.”

“Genç görünmek ile yaşa bağlı çeşitli yaygın sağlık sorunları arasındaki bağlantıyı özellikle araştırdık ve genç görünümün daha düşük sistemik yaşlanma ölçümleriyle bağlantılı olduğunu bulduk.”

“Araştırmamız, muhtemelen genetik, UV’ye maruz kalma veya sigara içme gibi olağan yaşam tarzı faktörlerinin ötesinde bir şeyler olduğunu açıkça gösteriyor.” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kış çayları ne kadar sağlıklı?11 Ocak 2023 Çarşamba 21:59
  • Bilimsel araştırma: Ömrü uzatacak dört sağlıklı beslenme stili11 Ocak 2023 Çarşamba 16:35
  • BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep’i satın alıyor11 Ocak 2023 Çarşamba 13:10
  • DSÖ'den yeni COVID-19 varyantı nedeniyle maske uyarısı11 Ocak 2023 Çarşamba 12:31
  • Bilim insanları uzun Covid-19’un çaresini buldu10 Ocak 2023 Salı 20:22
  • Kış diyeti nasıl yapılır?10 Ocak 2023 Salı 16:38
  • Avrupa'da sağlık sistemi çöküşünün önüne geçilemiyor09 Ocak 2023 Pazartesi 16:16
  • Alzheimer’ı yavaşlattığı gözlemlenen yeni ilaç onaylandı09 Ocak 2023 Pazartesi 00:43
  • Sağlıklı beslenmek için 8 ipucu08 Ocak 2023 Pazar 22:49
  • Covid-19’un “Kraken” varyantı için kritik uyarı08 Ocak 2023 Pazar 19:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti