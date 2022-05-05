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Bilimsel araştırma: Omicron varyantı önceki corona virüsü türleri kadar ağır hasta ediyor

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Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantı ile ilgili endişe yaratan bir bilimsel araştırmanın sonuçları yayınlandı.
Bilimsel araştırma: Omicron varyantı önceki corona virüsü türleri kadar ağır hasta ediyor

Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Kanada’nın önce gelen üniversitelerinden bilim insanlarının yaptığı araştırmada dikkat çekici olduğu kadar endişe yaratan sonuçlar ortaya çıktı.

Bilim insanları, kamuoyu tarafından “Önceki varyantlara göre daha bulaşıcı ama daha hafif” olarak bilinen Omicron varyantı hakkındaki bu bilginin aslında gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Massachusetts General Hastanesi, Minerva Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi’nden bilim insanları Omicron varyantı ile ilgili bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Bilim insanları son 2 yılda kayıtlara geçen 130 binden fazla Covid-19 hastasının verilerini inceledi. Farklı dönemlerde olduğu için farklı varyantların tavan yaptığı zaman aralığını merceğe alan bilim insanları Omicron varyantının daha önce bilinenden çok daha öldürücü olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Omicron varyantının diğer varyantlardaki hastaneye kaldırılma ve ölüm oranları birbirine yakın” denildi.

Nature Portfolio isimli yayın kuruluşunda yayınlanmadan önce incelenmesine devam edilen araştırmada farklı kıstaslar da mercek altına alındı.

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