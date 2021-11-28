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Bilimsel araştırma ortaya koydu: Tüm kedilerde psikopatlık var

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Journal of Research in Personality'de yayımlanan ve 2 bin 42 kedi sahibini içeren çalışma, kedilerde psikopatiyi ölçebilmek için geliştirilen ilk aracı ortaya koyuyor.
Bilimsel araştırma ortaya koydu: Tüm kedilerde psikopatlık var

Kediniz psikopat mı? Bu soru, kedinizin davranış alışkanlıklarına bağlı olarak daha önce birkaç kez aklınızdan geçmiş olabilir.

Fakat sevimli pofuduk yaratığınızın psikopatik eğilimler taşımasına kesinlikle ihtimal vermeyerek bu soruyu daha önce önemsememiş de olabilirsiniz.

Eh, görünüşe bakılırsa bu mümkünmüş. En azından Liverpool Üniversitesi ve Liverpool John Moores Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının son araştırmalarında öne sürdüğü şey bu.

Journal of Research in Personality'de yayımlanan ve 2 bin 42 kedi sahibini içeren çalışma, kedilerde psikopatiyi ölçebilmek için geliştirilen ilk aracı ortaya koyuyor.

CAT-Tri+ adı verilen testte 46 ifade var ve sahiplerin bunların her birinin kedilerini ne kadar iyi tanımladığını değerlendirmesi gerekiyor.

İfadeler arasında şunlar yer alıyor: "Kedim avını hemen öldürmek yerine eziyet ediyor", "Kedim belirgin bir sebep olmadan yüksek sesler çıkarıyor (örneğin miyavlar, ulumalar)" ve "Kedim çok telaşlı (örneğin bir anda 'aşırı hareketleniyor' ve koordinasyonunu kaybediyor)".

Diğer ifadeler arasındaysa kedinizin yüksek yerlerde oturup oturmadığı, mahalle kedileri üzerinde “egemenlik kurup kurmadığı” ve insanlara veya hayvanlara saldırırken mırlayıp mırlamadığı soruluyor.

Tüm cevaplar 5 puanlık bir ölçekle değerlendiriliyor. Araştırmacılar çalışmayı kediler ve sahipleri arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla yürüttü.


Baş araştırmacı Rebecca Evans şunları söyledi:

"Çalışmamızda evcil kedilerdeki psikopatiyi ölçen bir anket geliştirdik."

"Anket, sahiplerin kedilerinin davranışları hakkında üçlü psikopati modeli (cüretkarlık, kötülük, disinhibisyon) bağlamında verdiği örnekler kullanılarak geliştirildi."

"Son ankette kedi psikopatisinin 5 faktörü ölçülüyor: cüretkarlık, kötülük, disinhibisyon, evcil hayvanlara düşmanlık ve insanlara düşmanlık."

Evans, kedi-sahip ilişkisi açısından, sahiplerin kötü ve cüretkar kedilerle daha düşük kalitede bir ilişkiye sahip olduğunu bildirdiğini fakat disinhibisyona sahip ve evcil hayvan dostu olmayan kedilerle daha yüksek kaliteli bir ilişkiye sahip olduğunu bildirdiğini açıkladı.

"Herhangi bir kişilik özelliği gibi psikopatinin de sürekliliğe dayandığına, bazı kedilerin diğerlerinden daha yüksek puan alacağına inanıyoruz."

"Tüm kedilerde bir psikopati unsuru olması muhtemel çünkü psikopati bir zamanlar ataları için kaynak edinme (örneğin yiyecek, bölge, çiftleşme fırsatları) için uyumsal olarak kullanılabilirdi.

Evans, Cat-Tri+ ölçeğinde özellikle yüksek puan alan kedilere büyük kedi ağaçları ve uzun tırmalama direklerine yatırım yapmak gibi yollarla yardım edilebileceğini söyledi.

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