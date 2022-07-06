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Bilimsel araştırma: Planlı seks, cinsel isteği azaltıyor

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Kadınların daha kolay hamile kalması için belirli saatlere göre planlanan cinsel ilişki, hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel isteksizlik gibi sorunlara yol açıyor.
Bilimsel araştırma: Planlı seks, cinsel isteği azaltıyor

Yeni yapılan bir araştırma, hamile kalmak için planlı olarak gerçekleşen cinsel ilişkinin cinsel isteksizlik gibi sorunlara yol açtığını ortaya koydu.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Üreme ve Embriyoloji Konferansı'nda sunulan araştırmaya göre, kadınların daha kolay hamile kalması için belirli saatlere göre planlanan seks, erkeklerde performans sorunu yaşama olasılığını 15 kat artırıyor.

300'e yakın çiftin katıldığı araştırmada, kadınların yumurtlama saatlerine göre planlanan cinsel ilişkinin erkeklerde düşük libido ve ereksiyon olamama gibi sorunlara da yol açtığı görüldü. Baskı altında partnerleriyle beraber olmanın cinsel isteklerini azalttığını belirten birçok genç erkek, araştırmacılara Viagra bile kullandıklarını söyledi.

Araştırma, planlı cinsel ilişkinin kadınlarda da erkeklerdeki kadar olmasa da cinsel isteksizliğe yol açtığını ortaya koydu. Araştırma ekibinden üroloji uzmanı Tet Yap, “Sürekli saate bakmak kadın ve erkeklerin cinsellikten duyduğu hazzı olumsuz etkiliyor” dedi.

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