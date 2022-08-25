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Bilimsel araştırma: Raket sporları ileri yaş grubunda ölüm riskini düşürüyor

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Yeni bir çalışma, tenis ve badminton gibi raket sporlarının, bir kişinin sağlığını ileri yaşlarda korumak için oldukça etkili olduğunu gösteriyor.
Bilimsel araştırma: Raket sporları ileri yaş grubunda ölüm riskini düşürüyor

ABD’deki Ulusal Kanser Enstitüsü’nden (NCI) araştırmacılar, 59 ile 82 yaşları arasında olup da, haftada en az 2,5 saat tenis gibi bir sporu düzenli olarak oynayan bir kişinin tüm nedenlere bağlı ölüm riskini azaltabileceğini buldular.

Daily Mail’de yer alan habere göre, ekip, tüm fiziksel aktivitelerin (bisiklete binme, yüzme, aerobik egzersiz, golf ve hatta sadece yürümek) yaşlı insanlarda ölüm riskini azaltmak için bir tür faydası olduğunu buldu.

En az etkili olan bisiklete binme bile, ölüm riskini bile yüzde üç oranında azalttı.

Uzmanlar, yaşlılıkta fiziksel olarak aktif kalmanın, bir kişinin hem fiziksel hem de bilişsel sağlığını korumasına ve kanser, Alzheimer gibi hastalıklar geliştirme riskini azaltmasına yardımcı olabileceğini uzun zamandır biliyorlar. Bu çalışma da, belirli egzersizlerin diğerlerinden daha değerli olabileceğinin altını çiziyor.

RAKET SPORLARININ ETKİSİ

Diğerlerinin yanı sıra tenis, squash ve badminton da dahil olmak üzere raket sporları, bir kişinin herhangi bir nedenle ölüm riskini yüzde 16 oranında azaltabiliyor.

Bulgularını JAMA Network Open’da yayınlayan araştırmacılar, yaşları 59 ile 82 arasında değişen 272.550 yetişkinden veri topladı.

Sağlık yetkilileri tarafından belirlenen fiziksel aktivite yönergelerine göre, yetişkinlerin her hafta 2,5 ila beş saat orta veya 1,25 ila 2,5 saat yoğun fiziksel aktivite yapmaları öneriliyor.

Uyarı: Bu tavsiyeleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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