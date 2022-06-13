Bilimsel araştırma: Rutin göz muayenesi, kalp krizi riskini hesaplayabilir

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, basit bir göz testinin kalp krizi riskini hesaplayabileceğini ortaya koydu.

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, rutin göz muayeneleri sırasında yapılan rutin bir göz taramasının yüksek kalp krizi riski taşıyan hastaları belirleyebileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, araştırmanın, doktorların hastalığa erken müdahale edebilmesine ve olası tehlikeleri engelleyebilmesine yardımcı olacağını söyledi. Buna göre, yüksek kalp krizi riski olan hastalara kolesterol ve yüksek tansiyonla mücadele için ilaç yazılabilir, sigara içmeleri engellenebilir ve egzersiz yapmaları tavsiye edilebilir.

Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, her hasta için kişiselleştirilmiş bir risk puanı oluşturmak için göz taramalarını kullandıklarını açıkladı.

500 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Gözün arkasındaki retinadaki kan damarlarının düzeni hakkındaki bilgilerin genetik veriler, yaş, cinsiyet, kan basıncı ve kilo ile birleştirilerek kalp krizi riskinin hesaplandığı açıklandı. Uzmanlar, en az 500 bin kişinin verilerini kullanarak bu araştırmaya imza attı.

Araştırma sırasında, basit bir göz taramasının Model, kalp krizi riskini mevcut yöntemlerden daha iyi tahmin edebildi. Uzmanları heyecanlandıran gelişe sonrası, bilim insanları da bunun yeni bir tarama yöntemi olabileceğini vurguladı.

Edinburgh Üniversitesi’nde araştırmacı Ana Villaplana-Velasco konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Retina damarlarındaki varyasyonların sağlığımız hakkında fikir verebileceğini zaten biliyorduk. Retina görüntülemenin non-invaziv bir teknik olduğu göz önüne alındığında, bu görüntülerden elde edebileceğimiz yaraları araştırmaya karar verdik. Gözde yer alan bir kısmın koroner arter hastalığı ve dolayısıyla yaygın olarak kalp krizi olarak bilinen miyokard enfarktüsü ile ilişkili olduğunu bulduk.” dedi.

DİYABET-FELÇİ RİSKİ…

Öte yandan, araştırmacılar retinadaki farklı kan damarı modellerinin diyabet ve felç olasılığını belirlemek için kullanılabileceğine inandıklarını da vurguladı.

Villaplana-Velasco’ya göre, kalp krizi için ortalama yaş 60 olarak bilinmektedir, bu nedenle bireysel bir risk puanının hesaplanması 50 yaşından itibaren kullanılabilir.

Villaplana-Velasco, “Bu, doktorların sigarayı bırakmak ve normal kolesterol ve kan basıncını korumak gibi riski azaltabilecek davranışlar önermesini sağlayacaktır. Çalışmamız, rutin olarak toplanan verilerin kapsamlı analizinin önemini gösteriyor.” dedi.

Bulgular, bugün Avrupa İnsan Genetiği Derneği’nin yıllık konferansında da ele alınacak.