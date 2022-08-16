  • BIST 2.913,30
  • Altın 1022.361
  • Dolar 17.9161
  • Euro 18.2261
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor

» »
Yeni yapılan bilimsel bir araştırmada kedilerin kendilerini sevgiden kaçırma eğiliminin sebebinin insanların onları gereğinden fazla sevmesi, sıkması ve ilgi göstermesi olduğu ortaya çıktı.
Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor

Webtekno'nun haberine göre, yapılan yeni araştırmada tanımadıkları üç kediyle her birine beşer dakika verilecek şekilde yaklaşık 120 gönüllü yer aldı.

Deneye katılanlar, normalde evde sahip olabilecekleri kedilerle olduğu gibi deneydeki kedilerle de o şekilde etkileşime girmeye teşvik edildi.

Araştırmacılar, kendilerini kediler konusunda daha deneyimli ve anlayışlı olarak değerlendiren kişilerin; Kedilerin sevilmeyi sevmediği bölgeler kuyruk, bacak, sırt ve karın bölgelerinden sevgi gösterdiğini sonuçladı.

Bununla birlikte daha önce kedi beslememiş insanların ise kedilere karşı daha temkinli yaklaştığı, hayvanın ona izin verdiği kadar sevgi ve ilgi gösterdiğini gözlemledi.

İki farklı türdeki yaklaşıma kedilerin verdiği tepkiye bakıldığında serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken, sevgiye boğulan kedilerin fazla ilgiden kaçtığı sonucu ortaya çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu dağa tırmanmadan önce, cenaze masraflarını ödeme zorunluğu getirildi04 Ağustos 2022 Perşembe 23:29
  • İklim krizi: ‘İnsanlığın yok oluşuna dair senaryolar incelenmeli’04 Ağustos 2022 Perşembe 20:30
  • Dinozorlardan daha yaşlı olduğunu biliyor muydunuz: Köpekbalıkları hakkında beş şaşırtıcı bilgi04 Ağustos 2022 Perşembe 19:58
  • ‘Çevre dostu cenaze paketi’ tanıtımına yasak04 Ağustos 2022 Perşembe 11:26
  • Gökyüzünde görsel şölen yaşanacak03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:59
  • Özellikle yaz aylarında tehlike saçıyor03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:36
  • Bilim insanlarından korkutan tahmin: Güneş fırtınası Dünya’ya çarpabilir03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:24
  • Ayda en az 13 bin 500 liraya, Maldivler’de rüya gibi bir adada çalışacak eleman arıyorlar02 Ağustos 2022 Salı 22:48
  • Korkutan araştırma: İklim değişikliği insanlığı yok edebilir02 Ağustos 2022 Salı 21:00
  • Yanan ormanların eski haline dönmesi 60 yılı bulabiliyor02 Ağustos 2022 Salı 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti