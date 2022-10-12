  • BIST 3.517,75
  • Altın 1000.098
  • Dolar 18.5764
  • Euro 18.0306
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Bilimsel araştırma: Stresli babalar çocukları da kötü etkiliyor

» »
Bir araştırma, babaları çok stresliyse, yeni yürümeye başlayan çocukların ağlamaya, öfke nöbetlerine ve saldırganlığa daha yatkın olduğunu ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Stresli babalar çocukları da kötü etkiliyor

İngiltere’deki King’s College London’da yapılan bir araştırmaya göre, çocuklarının doğumunu takip eden aylarda çok fazla stres yaşayan babalar ile çocuğun iki yaşında duygusal ve davranışsal sorunlar geliştirmesi arasında bir bağlantı buldu.

Araştırmacılara göre, babaların stresinin çocuklarda 2 yaş sendromuna yol açması mümkün.

Daily Mail’in haberine göre, King’s College London’daki Psikiyatri, Psikoloji ve Sinirbilim Enstitüsü’nden (IoPPN) Dr. Fiona Challacombe, “Çalışmamız, baba stresinin özellikle doğum sonrası aylarda çocuklara kötü bir katkı sağladığını buldu.”

shutterstock_1683011614-660x418.jpg

“YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMELİ”

“Babaları, stresi yönetmek için ihtiyaç duyabilecekleri destek türlerine dahil etmek ve hassas bir gelişim aşamasında olabilecek çocukları için gelecekteki zorlukları önlemeye yardımcı olmak için açık bir çaba gerekebilir” dedi.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü ile birlikte çalışan araştırmacılar, toplamda 901 baba ve 939 anne katılımcıyla çalıştı.

Araştırmacılar, yeni babaların davranışlarının hamilelik ile doğumdan sonraki ilk 12 ay arasındaki dönemde stres bakımından değerlendirilmesi gerektiğini öne sürerken bunun babalar için doğru müdahalelerin oluşturulmasına yardımcı olacağını belirtiyorlar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eklemleri besleyen gıdalar11 Ekim 2022 Salı 18:50
  • Uzman açıkladı: Yiyecekleri tüketme usulünüz bile önemli10 Ekim 2022 Pazartesi 21:57
  • Bilim insanlarından yeni Covid-19 uyarısı: Deltacron varyantı geliyor10 Ekim 2022 Pazartesi 20:52
  • Uzayda üretilen retina körlüğü tedavi edebilir10 Ekim 2022 Pazartesi 13:02
  • Sağlık Bakanlığı Açıklama 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:38
  • Anne sütünden mikroplastik çıktı09 Ekim 2022 Pazar 23:48
  • Uzmanlar hamileleri, COVID için uyarıyor: Ölümcül sonuçları olabilir09 Ekim 2022 Pazar 19:55
  • Çocuğunuz Fazla İştahlı ve Tokluğa Tepkisizse Dikkat09 Ekim 2022 Pazar 19:23
  • Diş Hekimi Korkusuna Son09 Ekim 2022 Pazar 18:00
  • Gribi hafife almayın09 Ekim 2022 Pazar 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti