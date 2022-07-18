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Bilimsel araştırma: TikTok ve Instagram maddi durumumuza zarar veriyor

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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Instagram ve TikTok gibi popüler sosyal medya uygulamaların, kullanıcıların maddi durumuna da zarar verdiğini ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: TikTok ve Instagram maddi durumumuza zarar veriyor

New York merkezli bir tüketici finans hizmetleri şirketi olan Bankrate tarafından yapılan yeni bir araştırma, Instagram ve TikTok gibi çok sık kullanılan sosyal medya uygulamalarının kullanıcıları maddi olarak sıkıntıya soktuğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmada, çevrimiçi bir satıcı tarafından paylaşılan bir reklam veya ürünün sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘ihtiyaçları olmasa da ‘ alındığını ortaya koydu.

Uzmanlar, ‘Eğer ihtiyacınız yokken sırf sevdiğiniz bir isim paylaştı diye sweatshirt alıyorsanız yalnız değilsiniz.” dedi.

Bankrate tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, sosyal medya, tüketicilerin harcama alışkanlıklarını direkt olarak etkiliyor. Araştırmaya katılan kullanıcıların neredeyse yarısı sponsorlu bir gönderiden bir şeyler satın aldığını kabul etti.

‘KULLANICILARIN ÇOĞU SONRADAN PİŞMAN OLDU’

Bankrate.com analisti Sarah Foster, Halara, Shein ve SKIMS gibi markaların özellikle ünlü sahipleri nedeniyle sosyal medya üzerinden milyonlara hitap edebildiğini vurguladı.

Ancak araştırmaya göre, sponsorlu bir içerik sayesinde alışveriş yapan sosyal medya kullanıcılarının yüzde 64’ü en az bir kez alışveriş yaptığı için pişman oldu. Foster, bu satın almaların “sosyal medyadan düşündüğümüz şekilde hayatımıza fayda sağlamaktan çok kişileri maddi olarak sıkıntıya soktuğunu” vurguladı.

Ankete göre sosyal medya kullanıcıların yaklaşık üçte biri bu durumdan şikayetçi. Yapılan araştırmada, Z kuşağının yüzde 47’si ve Y kuşağının yüzde 46’sı Instagram ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarının mali durumlarını kötüleştirdiğini açıkladı. Bu oran X kuşağında ise yüzde 31’de kaldı.

‘EBEVEYNLER TEPKİLİ’

Foster, “Genç nesiller sosyal medya ile büyüdüler veya sosyal medyanın onlarla birlikte büyüyüp geliştiğini izlediler” sözleriyle bu yaş gruplarının içeriklerinden neden daha fazla etkilendiklerini anlamanın da kolay olduğunu söyledi.

Foster, “Bu durumdan en çok genç nesiller etkilense de anne ve babalar da oldukça rahatsız.” dedi.

Foster, Unspeakable, Nastya ve Ryan Kaji gibi çevrimiçi çocuk dostu içerik oluşturucuların milyoner olmaları nedeniyle, bir çocuğun para konusunda gerçekçi olmayan beklentileri olmasının da normalleştiğini açıkladı.

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