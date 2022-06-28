Bilimsel araştırma: Tüp bebekler daha zeki ama depresyona yatkın

Araştırmalar, tüp bebek yoluyla doğan bebeklerin daha akıllı olduklarını ancak doğal yollarla gebe kalanların çocuklarına göre zihinsel sağlık sorunlarına daha yatkın olduklarını gösteriyor.

Finlandiya’daki Helsinki Üniversitesi’nden uzmanlar, 1995-2000 yılları arasında Finlandiya’da doğan yaklaşık 280.000 genci 18. yaş gününe kadar takip etti.

Bulgulara göre, tüp bebek yöntemiyle doğan bebekler okulda daha iyi performans gösterdi ve ortaokulu bırakma olasılıkları daha düşüktü.

Bununla birlikte, zihinsel sağlık sorunları teşhisi, özellikle anksiyete veya depresyon, konma riski biraz daha yüksekti.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, tüp bebekler arasındaki daha iyi okul performansının, daha zengin ailelerin prosedürü karşılama olasılığının daha yüksek olmasına da bağlı olabileceğini söyledi.

EBEVEYNLERİN VARLIĞI DA ETKİLİYOR

European Journal of Population’da yayınlanan sonuçları yorumlayan araştırmacılar, iki grup arasındaki bu farklılıkların, ebeveynlerinin serveti, ilişki durumu ve eğitimi gibi aile koşullarının dikkate alınmasından sonra “çoğunlukla ortadan kalktığını” kaydetti.

Ayrı bir analiz de, tüp bebek yoluyla doğanların, kaygı ve depresyondan muzdarip olma olasılığının yüzde 1 daha fazla olduğunu gösterdi.

Doğal yöntemlerle doğan gençlerin yüzde dokuzu, ergenlik çağının sonlarında bir akıl sağlığı teşhisine sahipken, bu oran destekli gebelikte yüzde 10’du.

Araştırmacılar, bulgunun yüzde olarak küçük olmasına rağmen önemli olduğunu söyledi. Helsinki Üniversitesi’ndeki araştırmanın başındaki isim Dr. Hanna Remes de, ekibin bu bulguyu henüz açıklayamadığını belirtti.