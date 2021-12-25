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Bilimsel Araştırma: Üçüncü Doz Aşı Omicron’a Karşı Sadece 10 Hafta Koruma Sağlıyor

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İngiliz yetkililer ve bilim insanları üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı sadece 10 haftalık bir koruma sağladığını duyurdu.
Bilimsel Araştırma: Üçüncü Doz Aşı Omicron’a Karşı Sadece 10 Hafta Koruma Sağlıyor

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı, yaptığı açıklamada üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı sağladığı koruma oranını duyurdu.

Yapılan açıklamada üçüncü doz Covid-19 aşısının corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantına karşı yaklaşık 10 haftalık koruma sağladığı belirtildi. Bilim insanları bu sebeple 2022 yılında dördüncü doz aşı yapılabileceğini de öngördü.

İngiliz yetkililer, Omicron varyantına bağlı semptom gösteren Covid-19 vakalarına karşı üçüncü doz aşının koruma oranının haftalar içerisinde yüzde 70’ten yüzde 45’lere düştüğünü açıkladı. Gerçek vakalardan elde ettikleri verilerle 10 hafta içinde yüzde 25’lere varan düşüş tespit edildiğini aktaran uzmanlar, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olup üçüncü doz aşısını Moderna olanlarda koruma oranının 9 hafta boyunca yüzde 70-75 seviyesinde olduğunu belirtti.

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